21:45 Нант — ПСЖОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«Нант» — «ПСЖ». Текстовая онлайн-трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
  • 20:26
    • «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
    Все новости спорта

    «Нант» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче первого тура чемпионата Франции сыграют «Нант» и ПСЖ. Начало поединка в 21:45.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Нант» сумел сохранить прописку в элите и теперь имеет возможность начать с чистого листа. Правда, первый соперник самый сложный. ПСЖ провел выдающийся сезон, выиграв чемпионат и Кубок Франции, а также впервые в своей истории Лигу чемпионов.

    На старте сезона ПСЖ подтвердили свой статус самой сильной команды в Европе, одолев «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА. Так что гости подходят к первому туру Лиги 1 в отличном настроении.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что ПСЖ без труда разберется с «Нантом» — 1.23 на «парижан» и 12.5 на «желто-зеленых».

    • Того же мнения и эксперты LiveSport, которые предложили на ПСЖ ставку.

    • Искусственный интеллект предложил поставить на победу ПСЖ со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Нант» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» без проблем победит «Нант»?
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Кудерметова выйдет в финал «тысячника» в Цинциннати?
  • Кудерметова — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Атлетико» потеряет очки уже в первом туре?
  • «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Альмерия — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Завтра в 22:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры