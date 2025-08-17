«Нант» сумел сохранить прописку в элите и теперь имеет возможность начать с чистого листа. Правда, первый соперник самый сложный. ПСЖ провел выдающийся сезон, выиграв чемпионат и Кубок Франции, а также впервые в своей истории Лигу чемпионов.
На старте сезона ПСЖ подтвердили свой статус самой сильной команды в Европе, одолев «Тоттенхэм» в Суперкубке УЕФА. Так что гости подходят к первому туру Лиги 1 в отличном настроении.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что ПСЖ без труда разберется с «Нантом» — 1.23 на «парижан» и 12.5 на «желто-зеленых».
- Того же мнения и эксперты LiveSport, которые предложили на ПСЖ ставку.
- Искусственный интеллект предложил поставить на победу ПСЖ со счетом 1:0.
