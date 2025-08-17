Мусаев: Для меня любая победа приятна, что 1:0, что 5:1

Главный тренервысказался о победе в матче против(5:1).

«Для меня любая победа приятна, что 1:0, что 5:1. это три очка. Сложная игра была в первом тайме, соперник играл очень компактно, не оставлял нам свободного пространства. Во втором тайме помогло удаление, я считаю, что оно было стопроцентное. Играть стало полегче, стало побольше свободных зон, много создали. Важно, что не остановились, играли до конца, порадовали болельщиков, забили несколько красивых мячей.

Судейство? Мне очень не понравилось судейство с "Оренбургом", "Динамо", мне кажется, там были грубейшие ошибки. Поэтому каждый из нас всегда чем‑то недоволен, не могу сказать, в чем была проблема, показалось, что все по делу сегодня было», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Сочи» — на 15-й позиции (1 балл).