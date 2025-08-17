2-й таймКраснодар — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» «Краснодар» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
  • 20:38
    • Челестини: Работа — главный фактор нашего успеха
  • 20:29
    • Карпин: Не согласен, что наша игра ожидает желать лучшего
  • 20:26
    • «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 17:50
    • «Рубин» смог обыграть «Ростов» и поднялся на вторую строчку в РПЛ
    Все новости спорта

    «Факел» в гостях обыграл «Черноморец» в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Факел»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Черноморец Факел
    «Факел» одержал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 5-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе воронежской команды гол забил Белайди Пуси на 60-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Факел 0:1
    Голы: 0:1 Белайди Пуси (61'), 0:2 Адольфо Гайч (21'), 0:3 Матвей Кисляк (42'), 1:3 Даниэль Мишкич (50') Черноморец: Михаил Штепа, Заурбек Плиев, Илья Кирш, Василий Черов, Олег Николаев, Павел Горелов (Арсен Адамов, 67'), Эльдияр Зарыпбеков (Антон Крачковский, 82'), Кирилл Морозов, Саид Алиев (Kukharchuk I., 82'), Владислав Ложкин (Илья Жигулёв, 67'), Stotskiy D. (Григорий Жилкин, 75') Факел: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Станислав Магкеев (Илья Гапонов, 65'), Юрий Журавлёв, Абдулла Багамаев (Вячеслав Якимов, 46'), Равиль Нетфуллин, Бутта Магомедов (Никита Моцпан, 59'), Ильнур Альшин (Нури Абдоков, 80'), Белайди Пуси, Мераби Уридия (Георгий Гонгадзе, 79'), Simonov K.

    После этого матча «Факел» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 15-ю очками в активе. «Черноморец» — на 16-й позиции (2 балла).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» без проблем победит «Нант»?
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Кудерметова выйдет в финал «тысячника» в Цинциннати?
  • Кудерметова — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Атлетико» потеряет очки уже в первом туре?
  • «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Альмерия — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Завтра в 22:15
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры