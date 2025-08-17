«Факел» в гостях обыграл «Черноморец» в матче Первой лиги

одержал победу над(1:0) в матче 5-го тура российской Первой лиги.

В составе воронежской команды гол забил Белайди Пуси на 60-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Черноморец — Факел 0:1 Голы: 0:1 Белайди Пуси (61'), 0:2 Адольфо Гайч (21'), 0:3 Матвей Кисляк (42'), 1:3 Даниэль Мишкич (50') Черноморец: Михаил Штепа, Заурбек Плиев, Илья Кирш, Василий Черов, Олег Николаев, Павел Горелов (Арсен Адамов, 67'), Эльдияр Зарыпбеков (Антон Крачковский, 82'), Кирилл Морозов, Саид Алиев (Kukharchuk I., 82'), Владислав Ложкин (Илья Жигулёв, 67'), Stotskiy D. (Григорий Жилкин, 75') Факел: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Станислав Магкеев (Илья Гапонов, 65'), Юрий Журавлёв, Абдулла Багамаев (Вячеслав Якимов, 46'), Равиль Нетфуллин, Бутта Магомедов (Никита Моцпан, 59'), Ильнур Альшин (Нури Абдоков, 80'), Белайди Пуси, Мераби Уридия (Георгий Гонгадзе, 79'), Simonov K.

После этого матча «Факел» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 15-ю очками в активе. «Черноморец» — на 16-й позиции (2 балла).