В пятом туре РПЛ состоится московское дерби. Матч назначен на 17 августа 18:00 мск.

«Динамо» не побеждает уже два тура. Клуб проиграл «Краснодару» и разошелся миром с «Сочи».

ЦСКА имеет две победы и две ничьи в РПЛ, благодаря чему занимает 4-е место в таблице. Сегодня «армейцы» могут подняться в первую тройку.

Последний матч команд завершился нулевой ничьей. Перед этим ЦСКА смог трижды нанести «Динамо» поражение.

Искусственный интеллект считает, что ЦСКА победит в результативной перестрелке 3:2.

Трансляция матча

