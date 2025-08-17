«Динамо» не побеждает уже два тура. Клуб проиграл «Краснодару» и разошелся миром с «Сочи».
ЦСКА имеет две победы и две ничьи в РПЛ, благодаря чему занимает 4-е место в таблице. Сегодня «армейцы» могут подняться в первую тройку.
Последний матч команд завершился нулевой ничьей. Перед этим ЦСКА смог трижды нанести «Динамо» поражение.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров на победу составляют 2.56 и 2.74 соответственно.
- На LiveSport есть прогноз, в котором эксперты предложили ставки на игру.
- Искусственный интеллект считает, что ЦСКА победит в результативной перестрелке 3:2.
Трансляция матча
