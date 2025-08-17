«Астон Виллу» крупно оштраована за нарушения со стороны бол‑боев

получила штраф в размере 125 тысяч фунтов стерлингов по итогам прошлого сезона.

По данным ВВС, причиной такого решения стало нарушение правил АПЛ со стороны бол-боев по игре несколькими мячами. Они несколько раз отдавали мяч футболистам «Астон Виллы», тогда как по нормам они сами должны были их подбирать.

В некоторых матчах игрокам «Виллы», подающим угловые, устанавливались дополнительные мячи, а однажды мяч был выброшен на поле в тот момент, когда вратарь соперника уже держал его в руках, чтобы возобновить игру ударом от ворот.

Календарь и таблица АПЛ

В итоге, «Астон Вилла» первые три игры на своем поле будет лишена права использовать многомячевую систему. Вчера, 16 августа, клуб из Бирмингема сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0).