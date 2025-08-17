ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак — ЗенитОгненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • 07:53
    • Хамзат Чимаев новый чемпион UFC в среднем весе
  • 06:55
    • «Атланта Юнайтед» уступила в матче МЛС, несмотря на гол Миранчука
  • 06:15
    • Месси принес победу «Интер Майами» в матче МЛС
  • 05:39
    • Панова в паре с Го вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 05:31
    • Алькарас пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Астон Виллу» крупно оштраована за нарушения со стороны бол‑боев

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Ньюкасл
    «Астон Вилла» получила штраф в размере 125 тысяч фунтов стерлингов по итогам прошлого сезона.

    Унаи Эмери — тренер «АВ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Унаи Эмери — тренер «АВ»

    По данным ВВС, причиной такого решения стало нарушение правил АПЛ со стороны бол-боев по игре несколькими мячами. Они несколько раз отдавали мяч футболистам «Астон Виллы», тогда как по нормам они сами должны были их подбирать.

  • «Астон Вилла» и «Ньюкасл» начали сезон без голов, но с удалением и протестами на трибунах
  • АПЛ очень быстро набирает обороты
  • Вчера

    • В некоторых матчах игрокам «Виллы», подающим угловые, устанавливались дополнительные мячи, а однажды мяч был выброшен на поле в тот момент, когда вратарь соперника уже держал его в руках, чтобы возобновить игру ударом от ворот.

    Календарь и таблица АПЛ

    В итоге, «Астон Вилла» первые три игры на своем поле будет лишена права использовать многомячевую систему. Вчера, 16 августа, клуб из Бирмингема сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Московское дерби без победителя?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» начнут сезон с ничьей?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «ПСЖ» без проблем победит «Нант»?
  • «Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.34
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Йович — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры