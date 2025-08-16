«Порту» проявляет интерес к Зинченко

Португальский клубпроявляет интерес к левому защитнику лондонского. Об этом сообщает Give me Sport

По данным источника, клуб из Порту уже вышел на переговоры с английским клубом по поводу 28-летнего футболиста, однако процесс пока находится на начальной стадии. Дружеские отношения между клубами могут облегчить переход.

Отмечается, что сам Зинченко положительно относится к трансферу, а «Арсенал» скорее отдаст игрока сейчас, чем рисковать потерять его бесплатно следующим летом, когда истечёт контракт.

Ранее Sporx сообщал, что «Арсенал» достиг устной договорённости с «Фенербахче» о продаже Зинченко за 10 млн евро.