Матч 1-го тура АПЛсостоится 16 августа на «Молинью». Старт в 19:30 мск.

«Волки» проиграли «Ман Сити» последние три очных встречи. Последний раз они побеждали «горожан» 30 сентября 2023 года здесь, на «Молинью».

«Ман Сити» совершенно точно не приехал сюда терять очки. Клуб в прошлом сезоне занял третье место. Команда Гвардиолы наверняка сделала работу над ошибками и намерена стартовать с победы.

При этом последние матчи команд были близкими по результату. «Горожанам» явно не стоит рассчитывать на легкую игру.

Информация для ставок:

Букмекеры пророчат «Ман Сити» успех. Котировки на победу составляют 6.20 и 1.52 соответственно.

Эксперты LiveSport тоже рассчитывают на удачный старт от подопечных Гвардиолы.

Искусственный интеллект полагает, что «волкам» удастся добыть ничью, матч завершится со счетом 1:1.

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.