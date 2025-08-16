2-й таймСпартак — ЗенитОнлайн
    «Спартак» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Матч 1-го тура АПЛ «Вулверхэмптон»«Манчестер Сити» состоится 16 августа на «Молинью». Старт в 19:30 мск.

    «Волки» проиграли «Ман Сити» последние три очных встречи. Последний раз они побеждали «горожан» 30 сентября 2023 года здесь, на «Молинью».

    «Ман Сити» совершенно точно не приехал сюда терять очки. Клуб в прошлом сезоне занял третье место. Команда Гвардиолы наверняка сделала работу над ошибками и намерена стартовать с победы.

    При этом последние матчи команд были близкими по результату. «Горожанам» явно не стоит рассчитывать на легкую игру.

    • Букмекеры пророчат «Ман Сити» успех. Котировки на победу составляют 6.20 и 1.52 соответственно.

    • Эксперты LiveSport тоже рассчитывают на удачный старт от подопечных Гвардиолы.

    • Искусственный интеллект полагает, что «волкам» удастся добыть ничью, матч завершится со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

