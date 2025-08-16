«Волки» проиграли «Ман Сити» последние три очных встречи. Последний раз они побеждали «горожан» 30 сентября 2023 года здесь, на «Молинью».
«Ман Сити» совершенно точно не приехал сюда терять очки. Клуб в прошлом сезоне занял третье место. Команда Гвардиолы наверняка сделала работу над ошибками и намерена стартовать с победы.
При этом последние матчи команд были близкими по результату. «Горожанам» явно не стоит рассчитывать на легкую игру.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры пророчат «Ман Сити» успех. Котировки на победу составляют 6.20 и 1.52 соответственно.
- Эксперты LiveSport тоже рассчитывают на удачный старт от подопечных Гвардиолы.
- Искусственный интеллект полагает, что «волкам» удастся добыть ничью, матч завершится со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.