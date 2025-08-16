2-й таймШтутгарт — БаварияОнлайн
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Штутгарт» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:41
    • «Барселона» разгромила «Мальорку» в первом туре Примеры
  • 22:24
    • Дубль Касинтуры помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:31
    • «Ман Сити» разгромил «Вулверхэмптон», Холанн оформил дубль
  • 20:30
    • Александр Тукманов: Кононов был немного психологически надломлен ситуацией в «Торпедо»
  • 20:14
    • Тренер «Спартака»: Мы заслуживали лучшего результата в матче с «Зенитом»
    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Валенсия Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    16 августа на «Месталье» состоится поединок первого тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Валенсия» и «Реал Сосьедад».

    Прошлый сезон был крайне непростым для обеих команд. По итогам 38 туров команды финишировали с 46 очками на счету в середине турнирной таблицы.

    Новый сезон — хорошая возможность начать все сначала. В последнем очном матче «Валенсия» победила 1:0. В пяти очных встречах у хозяев две победы, у гостей — три.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 2.48 на победу «Валенсии», 3.05 на ничью, 3.25 на победу «Реал Сосьедада»

    • По мнению экспертов LiveSport, команды равны по силам и стоит ожидать упорную борьбу.

    • Искусственный интеллект предсказывает командам нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

