16 августа на «Месталье» состоится поединок первого тура чемпионата Испании, в котором сыграют

Прошлый сезон был крайне непростым для обеих команд. По итогам 38 туров команды финишировали с 46 очками на счету в середине турнирной таблицы.

Новый сезон — хорошая возможность начать все сначала. В последнем очном матче «Валенсия» победила 1:0. В пяти очных встречах у хозяев две победы, у гостей — три.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 2.48 на победу «Валенсии», 3.05 на ничью, 3.25 на победу «Реал Сосьедада»

По мнению экспертов LiveSport, команды равны по силам и стоит ожидать упорную борьбу.

Искусственный интеллект предсказывает командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

