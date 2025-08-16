Прошлый сезон был крайне непростым для обеих команд. По итогам 38 туров команды финишировали с 46 очками на счету в середине турнирной таблицы.
Новый сезон — хорошая возможность начать все сначала. В последнем очном матче «Валенсия» победила 1:0. В пяти очных встречах у хозяев две победы, у гостей — три.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 2.48 на победу «Валенсии», 3.05 на ничью, 3.25 на победу «Реал Сосьедада»
- По мнению экспертов LiveSport, команды равны по силам и стоит ожидать упорную борьбу.
- Искусственный интеллект предсказывает командам нулевую ничью.
