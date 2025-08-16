«Тоттенхэм» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 16 августа, состоится матч 1-го тура Анлийской премьер-лиги, в котоом «Тоттенхэм» примет «Бернли». Начало матча 17:00 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Бёрнли 1:0 Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро, Арчи Грей, Лукас Бергвалль, Мохаммед Кудус, Папе Сарр, Бреннан Джонсон, Ришарлисон Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман, Максим Эстеве, Яльмар Экдаль, Кайл Уолкер, Оливер Сонне, Джош Каллен, Джош Лорент, Ханнибал Межбри, Лайл Фостер, Джейдон Энтони

Ход матча

38' Ван де Вен хорош в защите! Прерывает опасный прорыв Фостера на последнем рубеже защитник «Тоттс»!

37' Хозяева завладели мячом под конец первого тайма. В позиционной атаке футболисты «Тоттенхэма».

35' Новичок «Бернли» Кайл Уокер бросает сегодня ауты с обоих флангов в атаке. Попытки найти голову кого-нибыдь из своих партнёров легко прерывает оборона «Тоттенхэма».

32' Всё ближе и ближе игроки «Бёрнли» к воротам «молотобойцев». Ещё более опасный стандарт и удар почти с линии штрафной пошёл сильно выше. Был неточен Межбри.

29' Угловой не удалось довести до хорошего, акцентированного удара футболистам «Бернли». Атаки стали появлятьс, но пока такое ощущение что «Тоттенхэм» контролирует всё. Удастся ли добавить в последнюю 15-тиминутку гостям?

27' Ну а последние минуты активнее сомтрятся гости. Несколько подходов к воротам и пара блокированных ударов. Последний удар накрыл Ромеро, назначен угловой.

23' 80 на 20 в пользу «Тоттенхэма» в процентном соотношении по владению мячом, но пока без опасных моментов.

19' Каллен перехватил мяч на чужой половине поля и отдал на левый край атаки, но Фостер забрался в положение оффсайд.

17' Тактический фол в центре поля от игроков «Бернли», пока невысокий темп игры у нас.

15' И угловой провёл «Бёрнли», но снова неопасно. Мяч был вынесен обороной «молотобойцев», а с подбора пробить опасно не удалось.

14' Стандарт завершился ударом после навеса. Но этот удар Эстева пойдёт лишь в статистику: мяч полетел сильно выше ворот после верховой борьбы.

13' Стандарт у ворот Тоттенхэма, будет навес.

11' Снова навешивали на Ришарлисона и снова с правого фланга. На этот раз защитник в верховом единоборстве опередил автора быстрого гола.

10' ГОООЛ!!! 1:0! Ришарлисон с левой ноги бьёт в дальний нижний угол прямо из штрафной после навеса Кудуса! Потерялись игроки обороны, бразилец бил без помех по мячу.

9' Навес с правого фланга и фол в атаке нападающего «Бернли» Фостера.

9' Лайл Фостер оказался на газоне после верховой борьбы с Ромеро. Штрафной удар гостей с центра поля.

8' Неудачный навес Джонсона на левом фланге. «Бернли» пробьёт от ворот.

6' Длинный аут бросает защитник «Бёрноли» прямо в штрафную хозяев. Гости отбились, вторым темпом получился то ли удар,то ли прострел у игрока «Бёрнли».

5' Тоттенхэм начинает новый английский сезон в атаке. Лишь спустя 5 минут гости завладели мячом.

3' Угловой на правом фланге заработали футболисты «Тоттенхэма». С навесом Кудуса гости справились и вынесли мяч.

1 ' И сразу же опасный момент! Бергвилль бил из вратарской в ближний угол, вратарь гостей среагировал!

Перед матчем

17:01 Минута молчания, немного задерживается матч.

16:59 Команды вышли на поле, матч скоро начнётся.

16:45 Судить матч будет Майкл Оливер.

16:30 Матч пройдёт в Лондоне, на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, вмещающем 62062 зрителя.

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Спенс, ван де Вен, Грэй, Бергвалль, Кудус, Джонсон, Сарр, Ришарлисон

«Бернли»: Дубравка, Уокер, Хартман, Эстев, Экдаль, Сонне, Энтони, Каллен, Межбри, Лорен, Фостер

«Тоттенхэм» подходит к предстоящему сезону в качестве чемпиона Лиги Европы УЕФА, завоевав трофей в Бильбао в мае после исторической победы над «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на то, что «Шпоры» выиграли первый трофей за 17 лет, в июне они уволили менеджера Анже Постекоглу и вскоре после этого назначили Томаса Франка. Причем датский тренер перешел из «Брентфорда» в Лондон. Для «Шпор» это будет еще один переходный сезон: Фрэнк станет пятым менеджером клуба за последние четыре года.

Кроме того в состав «молотобойцев» влилось множество новых игроков: к клубу присоединились Мохаммед Кудус, Жоау Палинья и Лука Вускович, а арендованные в прошлом сезоне Кевин Дансо и Матис Тел стали постоянными игроками.

Несколько дней назад «Тоттенхэм» был близок к завоеванию второго европейского трофея за короткий промежуток времени, но безуспешно упустил эту возможность. Команда Фрэнка подходит к первому матчу этих выходных после драматичного поражения в серии пенальти в среду вечером от ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА. Несмотря на то, что за шесть минут до конца матча с победителями Лиги чемпионов УЕФА «молотобойцы» вели со счетом 2:0, им не удалось удержать преимущество, и в итоге «ПСЖ», сравняв счёт, одержал победу по пенальти.

Бернли

Команда Паркера, вернувшаяся в высший дивизион после рекордного сезона в Чемпионшипе в прошлом году, должна сразиться с чемпионами Лиги Европы в своем первом матче лиги. Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей по сравнению с «Лидс Юнайтед», «Бернли» стал первой английской командой, которая когда-либо набирала 100 очков за сезон, но не смогла завоевать титул. «Бордовые» последние четыре года то скатывались, то поднимались, то вылетали, то снова поднимались, и на этот раз постараются закрепиться в Премьер Лиге надолго, хотя бкмекеры склоняются к тому, что они снова отправятся в низшую лигу.

В прошлом сезоне «Бернли» пропустил всего 16 голов в 46 матчах Чемпионшипа, но теперь обороне Паркера предстоит иметь дело с гораздо более серьёзными соперниками.

Менеджер Скотт Паркер усилил свой состав к возвращению в Премьер-лигу несколькими ключевыми приобретениями, каждый из которых претендует на место в составе. Вратарь Мартин Дубравка перешёл из «Ньюкасла», присоединившись к дуэту «Челси»: полузащитнику Лесли Угочукву и нападающему Армандо Брохе, каждый из которых обладает ценным опытом игры в Английской премьер-лиге.

У «бордовых» нет новых серьёзных травм перед первым матчем сезона. Тем не менее, у них по-прежнему нет двух игроков, которые бы долгое время отсутствовали: нападающий Зеки Амдуни восстанавливается после серьёзного разрыва передней крестообразной связки, а Бенсон Мануэль по-прежнему не играет из-за травмы ахиллова сухожилия.

Личные встречи

За всю историю эти команды играли между собой 125 раз. 55 раз победил «Тоттенхэм», 42 раза «Бернли» и 22 матча закончились ничейным результатом. Последний аз команды играли друг с другом в 37 туре позапрошлой АПЛ. Тогда «Тоттенхэм» победил дома 2:1.

