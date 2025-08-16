16 августа в Лондонеприметв рамках первого тура нового сезона АПЛ. Начало матча в 17:00 мск.

«Тоттенхэм» ждет новая история. После провального сезона клуб решил поменять главного тренера. Теперь «шпор» возглавляет Томас Франк, который явно хочет показать, что его наняли не зря. Напомним, что «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы и 13 августа сыграл в Суперкубке УЕФА, где уступил ПСЖ в серии пенальти.

«Бернли» разорвал Чемпионшип, набрав 100 очков. Клуб одержал 28 побед в 46 матчах и закончил сезон серией удачных выступлений. Теперь «бордовые» попытаются навести шороху в АПЛ. Но получится ли?

Информация для ставок:

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.50 и 7.00 соответственно.

Аналитики LiveSport считают, что матч пройдет без сенсации.

Искусственный интеллект пошел против мнения экспертов и поставил на победу «Бернли» со счетом 1:0.

