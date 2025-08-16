1-й таймТоттенхэм — БернлиОнлайн
    «Тоттенхэм» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 17:03
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
    «Тоттенхэм» — «Бернли»: смотреть онлайн в прямом эфире

    16 августа в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Бернли» в рамках первого тура нового сезона АПЛ. Начало матча в 17:00 мск.

    «Тоттенхэм» ждет новая история. После провального сезона клуб решил поменять главного тренера. Теперь «шпор» возглавляет Томас Франк, который явно хочет показать, что его наняли не зря. Напомним, что «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы и 13 августа сыграл в Суперкубке УЕФА, где уступил ПСЖ в серии пенальти.

    «Бернли» разорвал Чемпионшип, набрав 100 очков. Клуб одержал 28 побед в 46 матчах и закончил сезон серией удачных выступлений. Теперь «бордовые» попытаются навести шороху в АПЛ. Но получится ли?

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.50 и 7.00 соответственно.

    • Аналитики LiveSport считают, что матч пройдет без сенсации.

    • Искусственный интеллект пошел против мнения экспертов и поставил на победу «Бернли» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Бернли» смотрите на LiveCup.Run.

