    «Шпоры» не заметят «Бёрнли»

    Тоттенхэм — Бёрнли: прогноз и ставка на футбол за 2.05

    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Бёрнли»
    Ришарлисон
    16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Бёрнли». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бёрнли», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тоттенхэм» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда разжилась двумя викториями при одном поражении.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» в серии пенальти уступил ПСЖ.

    До того команда была разбита «Баварией» (0:4). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шпоры» вряд ли успеют отойти от неудачи в Суперкубке УЕФА. Да и не побеждает команда уже 3 матча кряду.

    Причем «Тоттенхэм» традиционно удачно противостоит «Бёрнли». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Шпоры» одолели «бордовых» в 4 последних очных встречах.

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Бордовые» только вернулись в АПЛ. Команда заняла итоговое 2 место в Чемпионшипе.

    Причем «Бёрнли» умудрился набрать 100 очков в 46 поединках. Так что заветную путевку в элиту команда добыла уверенно и по делу.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бёрнли» уступил «Лацио» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Сток Сити» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «Уоррингтон Райландс» (2:3).

    При этом «Бёрнли» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бордовые» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

    При этом «Бёрнли» не забивал в 2 своих последних поединках. Да и «шпор» команда не может обыграть уже 3 с половиной года.

    «Бордовые» обрели славу команды-лифта. В новом сезоне она максимально постарается избежать очередного вылета.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой нестабильным лондонцам.

    • «Тоттенхэм» не побеждает 3 матча кряду

    • «Бёрнли» уступил в 3 своих последних поединках

    • «Шпоры» уже 3 с половиной года не проигрывают «бордовым»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Тоттенхэм» явно сильнее оппонента, и уж точно будет доминировать на поле.

    Номинальные хозяева мотивированы сразу подняться в лидеры, к тому же сопернику может банально не хватить опыта выступлений в элите.

    Ставка: Фора «Тоттенхэма» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

    Тоттенхэм — Бёрнли: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 16.08.202517:00. «Шпоры» не заметят «Бёрнли»
