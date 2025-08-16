Тоттенхэм — Бёрнли: прогноз и ставка на футбол за 2.05

16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Бёрнли». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бёрнли», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Тоттенхэм» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда разжилась двумя викториями при одном поражении.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» в серии пенальти уступил ПСЖ.

До того команда была разбита «Баварией» (0:4). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» вряд ли успеют отойти от неудачи в Суперкубке УЕФА. Да и не побеждает команда уже 3 матча кряду.

Причем «Тоттенхэм» традиционно удачно противостоит «Бёрнли». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Шпоры» одолели «бордовых» в 4 последних очных встречах.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бордовые» только вернулись в АПЛ. Команда заняла итоговое 2 место в Чемпионшипе.

Причем «Бёрнли» умудрился набрать 100 очков в 46 поединках. Так что заветную путевку в элиту команда добыла уверенно и по делу.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бёрнли» уступил «Лацио» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Сток Сити» (0:1). А вот чуть ранее она уступила еще и «Уоррингтон Райландс» (2:3).

При этом «Бёрнли» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бордовые» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Бёрнли» не забивал в 2 своих последних поединках. Да и «шпор» команда не может обыграть уже 3 с половиной года.

«Бордовые» обрели славу команды-лифта. В новом сезоне она максимально постарается избежать очередного вылета.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой нестабильным лондонцам.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» не побеждает 3 матча кряду

«Бёрнли» уступил в 3 своих последних поединках

«Шпоры» уже 3 с половиной года не проигрывают «бордовым»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Тоттенхэм» явно сильнее оппонента, и уж точно будет доминировать на поле.

Номинальные хозяева мотивированы сразу подняться в лидеры, к тому же сопернику может банально не хватить опыта выступлений в элите.

Ставка: Фора «Тоттенхэма» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70