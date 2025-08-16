17:30Спартак — ЗенитОнлайн
    Александр Соболев«Спартак» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 17:03
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
    «Сандерленд» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Матч первого тура АПЛ «Сандерленд»«Вест Хэм» состоится 16 августа в 17:00 мск на «Стэдиум оф Лайт».

    «Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя очень долгий срок отсутствия. «Кошки» выиграли плей-офф, пройде «Шеффилд Юнайтед» и «Ковентри». Так что позади у хозяев тяжелый путь наверх.

    «Вест Хэм» в прошлом сезоне избежал борьбы за выживание, при этом клуб не смог финишировать в первой половине таблицы. Теперь у «молотков» есть шанс начать все с чистого листа и стартовать с победы, тем более что они выиграли 4 матча из 5 в летнем межсезонье.

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.50 на «Сандерленд», 2.29 на «Вест Хэм», 3.25 на ничью.

    • Эксперты LiveSport сделали свой прогноз, в котором предложили две ставки на матч.

    • Искусственный интеллект уверен, что «Вест Хэм» наберет 3 очка, выиграв 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сандерленд» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

