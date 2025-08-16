«Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя очень долгий срок отсутствия. «Кошки» выиграли плей-офф, пройде «Шеффилд Юнайтед» и «Ковентри». Так что позади у хозяев тяжелый путь наверх.
«Вест Хэм» в прошлом сезоне избежал борьбы за выживание, при этом клуб не смог финишировать в первой половине таблицы. Теперь у «молотков» есть шанс начать все с чистого листа и стартовать с победы, тем более что они выиграли 4 матча из 5 в летнем межсезонье.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.50 на «Сандерленд», 2.29 на «Вест Хэм», 3.25 на ничью.
- Эксперты LiveSport сделали свой прогноз, в котором предложили две ставки на матч.
- Искусственный интеллект уверен, что «Вест Хэм» наберет 3 очка, выиграв 1:0.
