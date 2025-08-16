Матч первого тура АПЛсостоится 16 августа в 17:00 мск на «Стэдиум оф Лайт».

«Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя очень долгий срок отсутствия. «Кошки» выиграли плей-офф, пройде «Шеффилд Юнайтед» и «Ковентри». Так что позади у хозяев тяжелый путь наверх.

«Вест Хэм» в прошлом сезоне избежал борьбы за выживание, при этом клуб не смог финишировать в первой половине таблицы. Теперь у «молотков» есть шанс начать все с чистого листа и стартовать с победы, тем более что они выиграли 4 матча из 5 в летнем межсезонье.

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.50 на «Сандерленд», 2.29 на «Вест Хэм», 3.25 на ничью.

Эксперты LiveSport сделали свой прогноз, в котором предложили две ставки на матч.

Искусственный интеллект уверен, что «Вест Хэм» наберет 3 очка, выиграв 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сандерленд» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.