    «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 08:32
    • Сперцян 16 августа встретится с Галицким по поводу возможного ухода из «Краснодара»
    Все новости спорта

    Руни: «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ является фаворитом в борьбе за титул

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тоттенхэм Челси Эвертон
    Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни высказался о возможном трансфере нападающего «Ньюкасла» Александера Исака в «Ливерпуль». Красные выиграли АПЛ в прошедшем сезоне.

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    «Хорошие игроки вписываются в команду. Исак показал, что он классный футболист, и я уже считаю "Ливерпуль" фаворитом в борьбе за титул в этом сезоне. А если он перейдёт, тогда их будет не остановить, как мне кажется.

    Для "Ньюкасла" это будет серьёзный удар. В последние годы они всё делали правильно — не нарушали правила PSR, действовали в рамках системы. Но уход Исака, если он действительно случится, станет большим шагом назад.

    Они пытаются построить команду, способную бороться за титул Премьер-лиги и достойно выступать в Лиге чемпионов. Но если Исак уйдёт, другие игроки могут задуматься: "А действительно ли я хочу перейти в этот клуб, если оттуда уходят лучшие футболисты? "

    "Ньюкасл" сделает всё, чтобы удержать его. Но, с другой стороны, они могут использовать эти деньги, чтобы привлечь больше новых игроков и усилить состав», — приводит слова Руни ВВС.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Ливерпуль» в первом туре чемпионата Англии-2025/26 дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.

