Руни: «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ является фаворитом в борьбе за титул

Экс-форвард сборной Англиивысказался о возможном трансфере нападающего «Ньюкасла»в «Ливерпуль». Красные выиграли АПЛ в прошедшем сезоне.

«Хорошие игроки вписываются в команду. Исак показал, что он классный футболист, и я уже считаю "Ливерпуль" фаворитом в борьбе за титул в этом сезоне. А если он перейдёт, тогда их будет не остановить, как мне кажется.

Для "Ньюкасла" это будет серьёзный удар. В последние годы они всё делали правильно — не нарушали правила PSR, действовали в рамках системы. Но уход Исака, если он действительно случится, станет большим шагом назад.

Они пытаются построить команду, способную бороться за титул Премьер-лиги и достойно выступать в Лиге чемпионов. Но если Исак уйдёт, другие игроки могут задуматься: "А действительно ли я хочу перейти в этот клуб, если оттуда уходят лучшие футболисты? "

"Ньюкасл" сделает всё, чтобы удержать его. Но, с другой стороны, они могут использовать эти деньги, чтобы привлечь больше новых игроков и усилить состав», — приводит слова Руни ВВС.

«Ливерпуль» в первом туре чемпионата Англии-2025/26 дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.