Маркиньос: Мы недовольны тем, как складываются события, но не нервничаем

Нападающийпосле матча с(2:2) высказался о текущем положении дел в команде.

«Матч был хорошим для нас, мы играли хорошо. Сделали все, выполнили установки, не хватило трех очков. Нужно работать дальше, чтобы быть выше.

Пенальти? Все было очень быстро, игрок находился дальше, но так получилось, что (Луис Энрике) сделал быстрее движение. Главное, что не сдались после этого, удалось быстро отыграться. Надеюсь, в следующей игре мы все‑таки выиграем

Нервозность? Нет. Мы недовольны тем, как складываются события, но мы не нервничаем. Мы поддерживаем нашего тренера и надеемся, что это выльется в результат», — цитирует Маркиньоса «Матч ТВ».

«Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.