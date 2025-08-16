1-й таймБалтика — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Батраков«Балтика» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
  • 00:47
    • Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, проиграв Алькарасу
    Все новости спорта

    Источник: «Спартак» близок к подписанию защитника «Галатасарая» Куэсты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак Футбол Турции Суперлига Турции Галатасарай Трансферы
    Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста готовится к переходу в московский «Спартак».

    Карлос Куэста
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Куэста

    По сообщениям журналиста Гекхана Динча, сумма трансфера может достигнуть 8 миллионов евро. Ранее колумбиец почти договорился о переходе в бразильский «Васко да Гама», но «Спартак» сумел предложить турецкому клубу сопоставимые условия и улучшил финансовые условия для самого футболиста.

    Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года и сыграл за команду 9 матчей во всех турнирах. Контракт 26-летнего колумбийского защитника рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 7 миллионов евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Будут ли у «Локо» проблемы в Калининграде?
  • «Балтика» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Барселона» победит «Мальорку» на старте сезона?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры