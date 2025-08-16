Источник: «Спартак» близок к подписанию защитника «Галатасарая» Куэсты

Защитникготовится к переходу в московский

По сообщениям журналиста Гекхана Динча, сумма трансфера может достигнуть 8 миллионов евро. Ранее колумбиец почти договорился о переходе в бразильский «Васко да Гама», но «Спартак» сумел предложить турецкому клубу сопоставимые условия и улучшил финансовые условия для самого футболиста.

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года и сыграл за команду 9 матчей во всех турнирах. Контракт 26-летнего колумбийского защитника рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 7 миллионов евро.