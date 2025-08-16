Мадридский «Атлетико» хочет приобрести Такефусо Кубо из «Реал Сосьедад»

Мадридскийпроявляет интерес к подписанию полузащитника, сообщает Marca.

Руководство мадридского клуба стремится усилить атакующую линию 24-летним японским футболистом до закрытия трансферного окна. Однако переговоры будут сложными, учитывая конкуренцию со стороны других клубов и нежелание «Реал Сосьедад» расставаться с одним из ключевых игроков команды.

В сезоне-2024/25 Кубо провел 52 матча во всех турнирах за «Реал Сосьедад», забив семь голов и сделав четыре результативные передачи. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.