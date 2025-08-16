ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Артемий ПанаринНХЛ. Топ-3 кандидатов на попадание и вылет из зоны плей-офф в новом сезоне
  • 14:08
    • «Балтика» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
    Мадридский «Атлетико» хочет приобрести Такефусо Кубо из «Реал Сосьедад»

    Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Реал Сосьедад» Такефусы Кубо, сообщает Marca.

    Такефуса Кубо
    Такефуса Кубо

    Руководство мадридского клуба стремится усилить атакующую линию 24-летним японским футболистом до закрытия трансферного окна. Однако переговоры будут сложными, учитывая конкуренцию со стороны других клубов и нежелание «Реал Сосьедад» расставаться с одним из ключевых игроков команды.

    В сезоне-2024/25 Кубо провел 52 матча во всех турнирах за «Реал Сосьедад», забив семь голов и сделав четыре результативные передачи. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Будут ли у «Локо» проблемы в Калининграде?
  • «Балтика» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Барселона» победит «Мальорку» на старте сезона?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
