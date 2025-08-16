«Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

одержала победу над(2:0) и стала обладателем Суперкубка Германии — 2025.

В составе мюнхенской команды голы записали на свой счет Гарри Кейн на 18-й минуте и Луис Диас на 77-й минуте.

Единственный гол у «Штутгарта» записал на свой счет Джейми Левелинг на 90+4-й минуте.

Футбол. Германия. Суперкубок Штутгарт — Бавария 1:2 Голы: 0:1 Гарри Кейн (18'), 0:2 Луис Диас (77'), 1:2 Джейми Левелинг (90 + 4') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Йоша Вагноман (Лоранс Ассиньон, 81'), Лука Жакес, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 72'), Максимилиан Миттельштадт, Атакан Каразор (Николас Нартей, 81'), Ангело Штиллер (Чема Андрес, 87'), Джейми Левелинг, Крис Фюрих (Эрмедин Демирович, 72'), Дениз Ундав, Ник Вольтемаде Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано (Ким Мин Джэ, 80'), Луис Диас, Майкл Олисе (Леннарт Карл, 90'), Леон Горецка (Том Бишоф, 90'), Конрад Лаймер (Саша Боэ, 72'), Гарри Кейн, Серж Гнабри (Рафаэл Геррейру, 80') Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (35'), Максимилиан Миттельштадт (45'), Майкл Олисе (45'), Гарри Кейн (57')

По итогам противостояния «Бавария» завоевала Суперкубок Германии. В следующем матче мюнхенцы сыграют против «Лейпцига» 22-го августа, а «Штутгарт» встретится с «Унионом» 23-го числа.