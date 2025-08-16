«Базель» — «Копенгаген». Онлайн, прямая трансляция

В среду, 20 августа, состоится матч квафлификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором «Базель» примет «Копенгаген». Начало игры — в 22:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Базель — Копенгаген 0:0 Базель: Марвин Хиц, Кэйго Цунэмото, Метиньо, Лео Леруа, Шердан Шакири, Албиан Аети, Adrian Barisic, Jonas Adjei Adjetey, Dominik Robin Schmid, Marin Soticek, Philip Otele Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Родриго Уэскас, Уильям Клем, Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Андреас Корнелиус, Мохамед Эльюнуссип, Джордан Ларссон, Robert

Ход матча

11' Леруа пробил с угла штрафной, мощно в ближнюю девятку, быстро атакуют швейцарцы, молниеносно проводят атаки. На угловой направлен мяч после спасения Котарски.

10' Метиньо активно начал атаку, но не хватило скорости Отеле, передача была на ход. До этого перехват опасный случился у ворот «Базеля», удар пришёлся в одного из защитников.

9' Хацидиакос нарушает правила, Отеле зарабатывает штрафной удар.

8' Кейга по краю начинает атаку, на Шотичека отдавал передачу, но Лопес телом мяч убрал от нападающего.

6' Шакири не высокого роста, но отменный подкат от капитана и мяч уходит в аут.

5' Снова сфолил игрок датчан. Корнелиус принимал длинную передачу в центре поля, но сбил игрока швейцарцев.

3' Шакири выдаёт точную передачу со своей половины поля, Айети убежал от защитников «Копенгагена», но мяч далеко ушёл от нападающего, на краю штрафной его поймал игрок и пробил в касание в ближний угол. Котарски отбил удар, был к нему готов вратарь.

1' Шакири и исполнил подачу, метров 30 от ворот. Подача на дальнюю штангу закончилась ударом от ворот, не успели за мячом игроки хозяев.

1' Первый фол от гостей, в стык с другим капитаном Шакири шёл Лерагер.

1' Поехали, Энтони Тейлор дал свисток на начало встречи.

Перед матчем

21:56 Команды выходят на газон в Базеле. Матч пройдёт под дождём.

21:50 Совсем скоро прозвучит свисток рефери на матче в Базеле. Команды играют на стадионе «Санкт-Якоб Парк», вместиомть арены 38500 зрителей.

21:30 Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Энтони Тейлор; Ассисенты рефери — Гери Бесуик, Адм Нанн; Резервный рефери — Сэм Барротт.

Стартовые составы

«Базель»: Хитц; Цунемото, Баришич, Аджей, Шмит; Метиньо, Леруа, Шотчек, Шакири, Отеле; Айети.

«Копенгаген»: Котарски; Лопес, Перейра, Хоцидиакос, Уэскас; Роберт, Клем, Лерагер, Ларссон; Эльюнусси, Корнелиус.

«Базель»

«Красно-синие» проводят отличные матчи дома, выиграли два матча в чемпионате, но победители прошлого сезона показывают не лучшую игру на выезде. Команда Людовика Маньена в первом матче проиграла «Санкт-Галлену» (2:1), во втором матче обыграли на домашнем поле «Грассхопер». Дальше «Базель» с разгромом прошёлся по главному претенденту «Янг бойз» (4:1), но в гостях внезапно уступила «Лугано» (3:1). Команда в качестве чемиона швейцарии вышла в последний раунд плей-офф и в любом случае продолжит участие в еврокубках, в случае поражения команда спустится в Лигу Европы.

Швейцарцы возвращаются в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне не смогли пройти квалификацию в Лигу конференций, проиграв «Тоболу». Главная звезда «Базеля» Джердан Шакири за 4 матча в чемпионате набрал 3 очка (2+1), и 2 жёлтые карточки. От его действий зависит игра команды, так как игрок может создать неожиданный голевой момент из ничего.

«Копенгаген»

Четыре победы и одно поражение, именно так датчане начали очередное путешествие в чемпионате Дании. Самый титулованный клуб лиги забивает не меньше двух мячей в матчах «Суперлиги». В первом туре был обыгран «Выборг» (3:2), дальше команда победила в двух матчах со счётом 2:0 против «Фредерисии» и «Вайле». Единственное поражение случилось в матче с «Орхусом» (2:3), дальше команда проехалась по «Норшелланну» (3:1).

В Лиге чемпионов “Копенгаген” уже преодолел два раунда квалификации, одолев “Дриту” (2:0, 1:0) и “Мальме” (0:0, 5:0). Команда усилилась основательно и собирается закрепиться в Лиге чемпионов. Этим летом в клуб пришли: Юссуфа Мококо из «Боруссии» из Дортмунда, Йорма Заге из ПСЖ, Доминник Катарски из ПАОК и 17 летний центральный полузащитник из Польского «Гурника Забже» Доминик Сарапата.

Путь в Лиге Чемпионов

У «Копенгаген» с основания путь был один — играть в еврокубках. Клуб был сформирован в 1992 году в качестве слияния двух клубов «Копенгаген Больклуб» и «Больклуб 1903», двух старейших клубов лиги. Первая победа случилась в кубке «Интертого» в первый год основания против швейцарского клуба «Грассхоппер». Пока что лучшим результатом является выход в 1/8 ЛЧ, в 2011 году «львы» сразились против «Челси». В Лиге европы команда в 2019 году вышла в 1/4 Лиги Европы, также проиграв английскому клубу «Манчестер Юнайтед».

«Базель» в ЛЧ проходил до стадии четвертьфинала в далёком 1974 году, когда ещё действовало правило «переигровки». Швейцарцы при этом являются полуфиналистами Лиги конференции и Лиги Европы. В 2012 клуб проиграл «Челси», а в 2022 в Лиге конференций «Фиорентина» одолела «Базель»— 4:3.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90