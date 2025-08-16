«Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ

сыграли вничью в рамках 1-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился без голов — 0:0.

С 66-й минуты хозяева поля были вынуждены играть в меньшинстве после того, как защитник «Астон Виллы» Эзри Конса получил красную карточку. Несмотря на это, командам не удалось распечатать ворота друг друга.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ньюкасл 0:0 Астон Вилла: Марко Бизот, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Амаду Онана, Джон МакГинн (Дониелл Мален, 84'), Юри Тилеманс, Морган Роджерс, Олли Уоткинс Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Киран Триппьер, Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 90'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Энтони Гордон, Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 78'), Жоэлинтон (Льюис Майли, 83') Предупреждения: Жоэлинтон (45'), Бубакар Камара (58') Удаление: Эзри Конса (66')

После этого матча обе команды заработали по одному очку. В турнирной таблице они располагаются на втором и третьем местах.

В следующем туре 23 августа «Астон Вилла» под руководством тренера Уная Эмери сыграет на выезде с «Брентфордом». «Ньюкасл Юнайтед» под управлением Эдди Хау примет 25 августа «Ливерпуль» дома.