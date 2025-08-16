1-й таймТоттенхэм — БернлиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ришарлисон«Тоттенхэм» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 17:03
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»: счет матча 0:0, обзор матча

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Астон Вилла Ньюкасл
    «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в рамках 1-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился без голов — 0:0.

    Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»

    С 66-й минуты хозяева поля были вынуждены играть в меньшинстве после того, как защитник «Астон Виллы» Эзри Конса получил красную карточку. Несмотря на это, командам не удалось распечатать ворота друг друга.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Ньюкасл 0:0
    Астон Вилла: Марко Бизот, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Амаду Онана, Джон МакГинн (Дониелл Мален, 84'), Юри Тилеманс, Морган Роджерс, Олли Уоткинс Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Киран Триппьер, Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 90'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Энтони Гордон, Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 78'), Жоэлинтон (Льюис Майли, 83') Предупреждения: Жоэлинтон (45'), Бубакар Камара (58') Удаление: Эзри Конса (66')

    После этого матча обе команды заработали по одному очку. В турнирной таблице они располагаются на втором и третьем местах.

    В следующем туре 23 августа «Астон Вилла» под руководством тренера Уная Эмери сыграет на выезде с «Брентфордом». «Ньюкасл Юнайтед» под управлением Эдди Хау примет 25 августа «Ливерпуль» дома.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Барселона» победит «Мальорку» на старте сезона?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Крылья Советов» огорчат дружину Черчесова?
  • «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры