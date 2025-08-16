16 августа в Грозномприметв матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры в 20:30 мск.

После четырех туров у команд разная ситуация. «Ахмат» набрал только 3 очка и вплотную опустился к зоне вылета. «Крылья» хорошо начали, обыграв «Ростов» и «Пари НН». В целом клуб имеет 8 очков и сейчас занимает 5-е место.

Если самарцы выиграют, то это будет их вторая победа подряд в очной серии с «Ахматом». В прошлом сезоне кроме победы они добыли ничью.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.88 на победу «Ахмата», 3.55 на ничью, 4.20 на победу «Крыльев Советов».

На LiveSport можно почитать прогноз экспертов, в котором они предложили ставки на игру.

Прогноз искусственного интеллекта: победа «Крыльев» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.