После четырех туров у команд разная ситуация. «Ахмат» набрал только 3 очка и вплотную опустился к зоне вылета. «Крылья» хорошо начали, обыграв «Ростов» и «Пари НН». В целом клуб имеет 8 очков и сейчас занимает 5-е место.
Если самарцы выиграют, то это будет их вторая победа подряд в очной серии с «Ахматом». В прошлом сезоне кроме победы они добыли ничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.88 на победу «Ахмата», 3.55 на ничью, 4.20 на победу «Крыльев Советов».
- На LiveSport можно почитать прогноз экспертов, в котором они предложили ставки на игру.
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Крыльев» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
