«Ренн» — «Марсель». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 15 августа, «Ренн» примет «Марсель» в рамках 1-го тура Лиги 1 по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча

21:25 Матч пройдёт на стадионе Роазон Парк, который вмещает 31127 зрителей.

21:15 Рассудит сегодняшних соперников уроженец Вильфранш-сюр-Сона Жереми Пиньяр.

Стартовые составы команд

«Ренн»: Самба, Жаке, Руо, Фай, Франковски, Фофана, Сиссе, Мерлен, Камара, Мейте, Аль-Тамари.

«Марсель»: Рульи, Мурильо, Балерди, Иган-Райли, Гарсия, Хёйбьерг, Гомес, Гринвуд, Рабьо, Роу, Гуири.

«Ренн»

«Ренн» завершил прошлый сезон на 12-й сточке в чемпионате Франции, набрав 41 балл после 34 туров. Команда смогла одержать 13 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Разница мячей в чемпионате — 51:50.

После завершения сезона «Ренн» провел четыре товарищеских матча и во всех сыграл вничью. Клуб из Франции не смог одержать победу в играх против клубов «Бриошен» (1:1), «Реал Сосьедад Б» (0:0), «Реал Сосьедад» (1:1) и «Дженоа» 2:2. По играм можно сделать вывод, что «Ренн» в новом сезоне будет заниматься поиском своей игры. В этих встречах клуб смог проявить характер.

«Ренн» можно назвать молодой командой. Средний возраст игроков 24,3 года. С новым главным тренером Хабибом Бейе коллектив намерен выступить не хуже прошлого сезона и побороться за топ-8 чемпионата. Травмирован защитник Лилиан Брассье.

«Марсель»

«Марсель» завершил прошлый чемпионат Франции на второй строчке в таблице Лиги 1, набрав 65 очков в 34 матчах турнира. В активе команды 20 побед, пять матчей вничью и девять поражений при разнице мячей — 74:47.

После завершения сезона команда провела шесть товарищеских встреч, не проиграв ни в одной из них. свой последний матч «Марсель» выиграл, обыграв «Астон Виллу» в товарищеской игре со счетом 3:1. Ранее клуб из Франции сыграл вничью с испанскими клубами «Валенсия» (1:1) и «Севилья» (1:1). По итогам предсезонной подготовки «Марсель» выиграл три матча и четыре встречи закончил вничью. Разница мячей на этом отрезке — 13:4.

Несмотря на гегемонию ПСЖ во внутреннем чемпионате, «Марсель» смог показать достойный футбол и пробиться в общий этап Лиги чемпионов. Команда под руководством Роберто Де Дзерби играет в яркий, быстрый и атакующий футбол. Однако при необходимости может сыграть и вторым номером. «Марсель» готов к старту сезона и первой домашней победе в предстоящем матче. Травмирован защитник Игор Пайшао.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 раза. В обеих встречах победу одержал «Марсель», дома со счетом 4:2, на выезде 2:1.

Всего за всю историю команды провели 132 матча. В 58 играх победа была за «Марселем», «Ренн» победи в 35 матчах, оставшиеся 39 встреч завершились вничью.

