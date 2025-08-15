Марсель — Ренн: прогноз на футбол и ставка за 1.96

2-й таймАстана — ЛозаннаОнлайн
    Вся лентаСамое главное
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ренн»
    Роберто Де Зерби — главный тренер «Марселя»
    15 августа в первом туре французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «Ренн». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 15 Августа 2025 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 21:45 Марсель

    Марсель

    «Марсель»

    Подготовка к сезону: «Марсель» завершил прошлый чемпионат Франции на второй строчке в таблице Лиги 1, набрав 65 очков в 34 матчах турнира.

    В активе команды 20 побед, пять матчей вничью и девять поражений при разнице мячей — 74:47.

    Ренн — Марсель: коэффициенты букмекеров

    После завершения сезона команда провела шесть товарищеских встреч, не проиграв ни в одной из них.

    Последние матчи: свой последний матч «Марсель» выиграл, обыграв «Астон Виллу» в товарищеской игре со счетом 3:1.

    Ранее клуб из Франции сыграл вничью с испанскими клубами «Валенсия» (1:1) и «Севилья» (1:1).

    По итогам предсезонной подготовки «Марсель» выиграл три матча и четыре встречи закончил вничью. Разница мячей на этом отрезке — 13:4.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован защитник Игор Пайшао.

    Состояние команды: несмотря на гегемонию ПСЖ во внутреннем чемпионате, «Марсель» смог показать достойный футбол и пробиться в общий этап Лиги чемпионов.

    Команда под руководством Роберто Де Дзерби играет в яркий, быстрый и атакующий футбол. Однако при необходимости может сыграть и вторым номером.

    «Марсель» готов к старту сезона и первой домашней победе в предстоящем матче.

    «Ренн»

    Подготовка к сезону: «Ренн» завершил прошлый сезон на 12-й сточке в чемпионате Франции, набрав 41 балл после 34 туров.

    Команда смогла одержать 13 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Разница мячей в чемпионате — 51:50.

  • «Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства
  • Минспорта России подминает отечественный футбол под себя
  • Вчера

    • Последние матчи: после завершения сезона «Ренн» провел четыре товарищеских матча и во всех сыграл вничью.

    Клуб из Франции не смог одержать победу в играх против клубов «Бриошен» (1:1), «Реал Сосьедад Б» (0:0), «Реал Сосьедад» (1:1) и «Дженоа» 2:2.

    По играм можно сделать вывод, что «Ренн» в новом сезоне будет заниматься поиском своей игры. В этих встречах клуб смог проявить характер.

    Не сыграют: травмирован защитник Лилиан Брассье.

    Состояние команды: «Ренн» можно назвать молодой командой. Средний возраст игроков 24,3 года.

    С новым главным тренером Хабибом Бейе коллектив намерен выступить не хуже прошлого сезона и побороться за топ-8 чемпионата.

    Статистика для ставок

    • В последнем матче между командами победу одержал «Марсель»

    • «Марсель» не проиграл ни в одной предсезонной встрече

    • «Ренн» свел вничью все товарищеские игры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.21.

    Прогноз: ожидаем интересную игру, где «Марсель» будет диктовать ритм матча.

    «Ренн» в силах огорчить хозяев поля, но по вводным данным подопечные Роберто Де Зерби выглядят сильнее.

    Ставка: Победа «Марселя» в матче за 1.96.

    Прогноз: в прошлом матче команды на двоих забили шесть мячей. Можно сыграть на ожидании похожего сценария.

    Дополнительная ставка: Тотал больше 4 в матче за 3.90.

