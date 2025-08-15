Марсель — Ренн: прогноз на футбол и ставка за 1.96

Ренн
«Марсель»
Подготовка к сезону: «Марсель» завершил прошлый чемпионат Франции на второй строчке в таблице Лиги 1, набрав 65 очков в 34 матчах турнира.
В активе команды 20 побед, пять матчей вничью и девять поражений при разнице мячей — 74:47.
После завершения сезона команда провела шесть товарищеских встреч, не проиграв ни в одной из них.
Последние матчи: свой последний матч «Марсель» выиграл, обыграв «Астон Виллу» в товарищеской игре со счетом 3:1.
Ранее клуб из Франции сыграл вничью с испанскими клубами «Валенсия» (1:1) и «Севилья» (1:1).
По итогам предсезонной подготовки «Марсель» выиграл три матча и четыре встречи закончил вничью. Разница мячей на этом отрезке — 13:4.
Не сыграют: травмирован защитник Игор Пайшао.
Состояние команды: несмотря на гегемонию ПСЖ во внутреннем чемпионате, «Марсель» смог показать достойный футбол и пробиться в общий этап Лиги чемпионов.
Команда под руководством Роберто Де Дзерби играет в яркий, быстрый и атакующий футбол. Однако при необходимости может сыграть и вторым номером.
«Марсель» готов к старту сезона и первой домашней победе в предстоящем матче.
«Ренн»
Подготовка к сезону: «Ренн» завершил прошлый сезон на 12-й сточке в чемпионате Франции, набрав 41 балл после 34 туров.
Команда смогла одержать 13 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Разница мячей в чемпионате — 51:50.
Последние матчи: после завершения сезона «Ренн» провел четыре товарищеских матча и во всех сыграл вничью.
Клуб из Франции не смог одержать победу в играх против клубов «Бриошен» (1:1), «Реал Сосьедад Б» (0:0), «Реал Сосьедад» (1:1) и «Дженоа» 2:2.
По играм можно сделать вывод, что «Ренн» в новом сезоне будет заниматься поиском своей игры. В этих встречах клуб смог проявить характер.
Не сыграют: травмирован защитник Лилиан Брассье.
Состояние команды: «Ренн» можно назвать молодой командой. Средний возраст игроков 24,3 года.
С новым главным тренером Хабибом Бейе коллектив намерен выступить не хуже прошлого сезона и побороться за топ-8 чемпионата.
Статистика для ставок
- В последнем матче между командами победу одержал «Марсель»
- «Марсель» не проиграл ни в одной предсезонной встрече
- «Ренн» свел вничью все товарищеские игры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.21.
Прогноз: ожидаем интересную игру, где «Марсель» будет диктовать ритм матча.
«Ренн» в силах огорчить хозяев поля, но по вводным данным подопечные Роберто Де Зерби выглядят сильнее.
Ставка: Победа «Марселя» в матче за 1.96.
Прогноз: в прошлом матче команды на двоих забили шесть мячей. Можно сыграть на ожидании похожего сценария.
Дополнительная ставка: Тотал больше 4 в матче за 3.90.