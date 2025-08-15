ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Ливерпуль» победил «Борнмут» в стартовом матче сезона АПЛ

    «Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча 4:2, обзор голов

    В матче первого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Борнмут» со счетом 4:2.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах

    На точные удары Уго Экитике, Коди Гакпо, Федерико Кьезы и Мохамеда Салаха гости ответили только дублем Антуана Семеньо.

    Отметим, что «Ливерпуль» смог вырвать победу в этой игре, забив на 88-й и 90+4-й минутах.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Борнмут 4:2
    Голы: 1:0 Уго Экитике (37'), 2:0 Коди Матес Гакпо (49'), 2:1 Энтойн Семеньо (64'), 2:2 Энтойн Семеньо (76'), 3:2 Федерико Кьеза (88'), 4:2 Мохамед Салах (90 + 4') Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг (Ватару Эндо, 60'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез (Эндрю Робертсон, 60'), Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 72'), Мохамед Салах, Флориан Вирц (Федерико Кьеза, 82'), Коди Матес Гакпо, Уго Экитике (Джо Гомес, 72') Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Бафоде Диаките, Адам Смит (Джеймс Хилл, 90'), Дэвид Брукс (Бенджамин Уинтерберн, 84'), Маркус Таверньер, Алекс Скотт (Хамед Траоре Жуниор, 74'), Тайлер Адамс (Эли Жуниор Крупи, 90'), Эванилсон, Энтойн Семеньо Предупреждения: Дэвид Брукс (14'), Милош Керкез (43'), Эванилсон (81'), Райан Томас (50'), Дилан Мбайо (66'), Tyrese Noslin (67')

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Ливерпуль» 25 августа на выезде сыграет против «Ньюкасла», а «Борнмут» 23 августа в родных стенах примет «Вулверхэмптон».

