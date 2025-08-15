«Лечче» прошел «Стабию» в Кубке Италии

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Никола Крстович с пенальти и Мохамед Каба.
Отметим, что с 45+4-й минуты «Лечче» играл в меньшинстве по причине удаления Ламека Банды.
Футбол. Италия. Кубок
Лечче — Юве Стабия 2:0
Голы: 1:0 Никола Крстович (пенальти) (27'), 2:0 Мохамед Каба (90 + 5') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали, Бальтазар Пьерре (Мохамед Каба, 56'), Никола Крстович (Тете Моренте, 72'), Ламек Банда, Сантьяго Пьеротти (Данило Филипе Мело Вейга, 82'), THorir Johann Helgason (Юльбер Рамадани, 56'), Christ-Owen Kouassi (Франческо Камарда, 57'), Tiago Gabriel Tiago Gabriel Юве Стабия: Марко Руджеро, Марко Беллих, Лоренцо Кариссони, Джакомо Стабиле (Джакомо Де Пьери, 79'), Джузеппе Леоне, Томас Баттистелла (Рареш Бурнете, 46'), Маттия Маннини (Alessio Cacciamani, 61'), Никола Мости (Кристиан Пьеробон, 61'), Леонардо Канделлоне (Фабио Маистро, 86'), Alessandro Confente, Kevin Piscopo Удаление: Ламек Банда (45 + 4')
Благодаря этой победе «Лечче» пробился в 1/16 финала Кубка Италии.