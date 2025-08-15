Гол Халка принес победу «Атлетико Минейро» в Кубке Либертадорес

Завершились две первые встречи 1/8 финала южноамериканских еврокубков.

В Кубке Судамерикана бразильский «Атлетико Минейро» был сильнее аргентинского «Годой-Крус» — 2:1.

Гости вышли вперед на 37-й минуте после точного удара форварда Сантино Андино Валенсия на 37-й минуте.

Через 30 минут хозяева смогли отыграться после гола хавбека Томаса Куэльо. Победу «Атлетико Минейро» принес 39-летний экс-игрок «Зенита» Халк, поразивший ворота соперника за минуту до конца основного времени.

В 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Ботафого» на своем поле с минимальным счетом 1:0 переиграл эквадорский ЛДУ Кито.

Автором победного гола стал бывший полузащитник «Зенита» Артур, забивший уже на первой минуте.

Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф Ботафого — LDU de Quito 1:0 Гол: 1:0 Artur Guimaraes (1') Ботафого: Джон Фуртадо, Витиньо Силва, Александер Барбоса, Давид Рикардо (Фернандо Марсал, 37'), Алекс Теллес, Марлон Фрейтас, Данило Оливейра (Аллан, 71'), Артур, Хефферсон Саварино (Натан Фернандес, 71'), Альваро Монторо (Хоакин Корреа, 62'), Артур Кабрал LDU de Quito: Гонсало Валье, Леонель Киньонес, Рикардо Ад, Ричард Мина (Дарио Аймар, 76'), Фернандо Корнехо (Александер Альварадо, 70'), Габриэль Вильямиль, Карлос Груэсо, Джейсон Медина (Майкл Эстрада, 70'), Лисандро Альсугарай (Лаутаро Пастран, 85'), Bryan Ramirez (Ельцин Эрике, 85'), Jose Quintero Предупреждения: Ричард Мина (37'), Фернандо Марсал (43'), Фернандо Корнехо (47'), Карлос Груэсо (71')

Ответные игру в обоих турнирах пройдут в ночь с 21 на 22 августа.