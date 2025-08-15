ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоао ВикторКарнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 23:58
    • «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Гол Халка принес победу «Атлетико Минейро» в Кубке Либертадорес

    Футбол Латинская Америка
    Завершились две первые встречи 1/8 финала южноамериканских еврокубков.

    Халк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Халк

    В Кубке Судамерикана бразильский «Атлетико Минейро» был сильнее аргентинского «Годой-Крус» — 2:1.

    Гости вышли вперед на 37-й минуте после точного удара форварда Сантино Андино Валенсия на 37-й минуте.

    Через 30 минут хозяева смогли отыграться после гола хавбека Томаса Куэльо. Победу «Атлетико Минейро» принес 39-летний экс-игрок «Зенита» Халк, поразивший ворота соперника за минуту до конца основного времени.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Ботафого» на своем поле с минимальным счетом 1:0 переиграл эквадорский ЛДУ Кито.

    Автором победного гола стал бывший полузащитник «Зенита» Артур, забивший уже на первой минуте.

    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф
    Ботафого — LDU de Quito 1:0
    Гол: 1:0 Artur Guimaraes (1') Ботафого: Джон Фуртадо, Витиньо Силва, Александер Барбоса, Давид Рикардо (Фернандо Марсал, 37'), Алекс Теллес, Марлон Фрейтас, Данило Оливейра (Аллан, 71'), Артур, Хефферсон Саварино (Натан Фернандес, 71'), Альваро Монторо (Хоакин Корреа, 62'), Артур Кабрал LDU de Quito: Гонсало Валье, Леонель Киньонес, Рикардо Ад, Ричард Мина (Дарио Аймар, 76'), Фернандо Корнехо (Александер Альварадо, 70'), Габриэль Вильямиль, Карлос Груэсо, Джейсон Медина (Майкл Эстрада, 70'), Лисандро Альсугарай (Лаутаро Пастран, 85'), Bryan Ramirez (Ельцин Эрике, 85'), Jose Quintero Предупреждения: Ричард Мина (37'), Фернандо Марсал (43'), Фернандо Корнехо (47'), Карлос Груэсо (71')

    Ответные игру в обоих турнирах пройдут в ночь с 21 на 22 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одна из команд не сможет забить?
  • «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Рублев обыграет Алькараса и выйдет в полуфинал «тысячника» в Цинциннати?
  • Рублев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Марсель» начнет с победы новый сезон
  • «Марсель» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сандерленд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры