ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франко МастантуоноРекордный трансфер «Ривера» в Европу. Как «Реал» победил в гонке за Мастантуоно
  • 18:32
    • Кононов ушел с поста главного тренера «Торпедо»
  • 21:02
    • Джованни Леони стал игроком «Ливерпуля»
  • 16:03
    • «Спартак» хочет подписать Самошникова
  • 15:30
    • Захарян включен в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Валенсией»
  • 19:56
    • Калинская не смогла обыграть Свентек в 1/4 финала турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Гвардиола: Хочу, чтобы Савио остался в «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем в команде полузащитника Савио.

    Савио
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Савио

    «Единственное, чего я хочу сегодня, — это то, чтобы Савиньо остался с нами до конца сезона и, надеюсь, на многие-многие годы.

    Потому что в 21 год с его потенциалом, играя большое количество минут, он должен совершенствоваться в принятии решений, он выдающийся игрок. Но в конечном итоге, как всегда, желание игрока превыше всего. Затем должно быть достигнуто соглашение между клубами. Если мы не заключим соглашение, Савиньо останется здесь», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    За «Манчестер Сити» Савиньо играет с лета 2024 года, перейдя из «Жироны». В прошлом сезоне вингер сыграл 48 матчей в составе «горожан», забил 3 мяча и сделал 13 результативных передач.

  • Еще не поздно: 11 игроков, которым стоит сменить клуб до закрытия трансферного окна
  • Среди них — бразилец из «Реала» и лучший вратарь прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Контракт Савиньо с «Ман Сити» действует еще четыре года, а цена рынке сейчас составляет 50 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится стартовый матч АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Определят ли «Спартак» и «Зенит» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Рублев обыграет Алькараса и выйдет в полуфинал «тысячника» в Цинциннати?
  • Рублев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры