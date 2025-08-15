Гвардиола: Хочу, чтобы Савио остался в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем в команде полузащитника Савио.

«Единственное, чего я хочу сегодня, — это то, чтобы Савиньо остался с нами до конца сезона и, надеюсь, на многие-многие годы.

Потому что в 21 год с его потенциалом, играя большое количество минут, он должен совершенствоваться в принятии решений, он выдающийся игрок. Но в конечном итоге, как всегда, желание игрока превыше всего. Затем должно быть достигнуто соглашение между клубами. Если мы не заключим соглашение, Савиньо останется здесь», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

За «Манчестер Сити» Савиньо играет с лета 2024 года, перейдя из «Жироны». В прошлом сезоне вингер сыграл 48 матчей в составе «горожан», забил 3 мяча и сделал 13 результативных передач.

Контракт Савиньо с «Ман Сити» действует еще четыре года, а цена рынке сейчас составляет 50 млн евро.