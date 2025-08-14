1-й таймШахтёр — ПанатинаикосОнлайн
    Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.
    Шпилевский: Не думаю, что была равная игра

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Нижний Новгород Ростов
    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о победе над «Ростовом» (1:0) в матче Кубка России.

    Алексей Шпилевский
    Алексей Шпилевский

    «Удовлетворен ли я? Большей частью, да. Самое главное было показать реакцию и победить. Нужно было реализовать моменты, которые создали в первом тайме, и тогда не было бы нервоза. Над этим надо работать. Ребята, вышедшие на поле во втором тайме, держали энергию, придали еще больше скоростей, агрессии. Ребята и клуб в целом заслужили эту победу.

    Не думаю, что была равная игра, не помню, чтобы соперник создал серьезные моменты у наших ворот. Реализуй мы моменты в первом тайме, уже не говорили бы об этом. Еще необходимо оставаться сфокусированными в концовке игры, что нам пока не удается. Одна ошибка может привести к голу или опасному моменту. Нельзя этого допускать.

    Все видят, что "Пари НН" меняется. Надо отдать должное ребятам. Это говорит о совместной работе, это произошло не по щелчку. Понятно, что есть ошибки, но ребята стараются, что меня радует как главного тренера», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

    У «Пари НН» стало три очка и третье место в своей группе. У «Ростова» нет зачетных баллов и последняя строчка.

