Наумов: В «Динамо» должны дать Карпину время

Бывший президентвысказался по поводу неудачного старта «Динамо» в новом сезоне РПЛ под руководством Валерия Карпина.

«Карпину необходимо время, чтобы сделать команду под свою концепцию игры. Дадут ли ему время? Раз приглашали, то, наверное, знали, что делают. Ему просто надо немного довести игру до ума. И потом, были травмы, что выбило из колеи.

В матче с "Краснодаром" основного состава не было: Карпин хотел попробовать ближайший резерв. Но резерв игру провалил. Но и даже тогда, когда он выпустил основных игроков, они не смогли забить ни одного гола. Более того, ещё пропустили. Это говорит о том, что команда пока не восприняла игру Карпина.

В клубе должны дать Карпину время. По крайней мере до зимы точно. Повода для паники пока нет. Надо строить игру», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает 9-е место в РПЛ с 5 очками после 4-х туров.