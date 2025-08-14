ПерерывШахтёр — ПанатинаикосОнлайн
    Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 21:56
    • «Бранн» минимально уступил Хеккену, но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:56
    • «Спарта» и «Левски» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 20:53
    • «Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:01
    • «КуПС» обыграл «РФШ» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
    Наумов: В «Динамо» должны дать Карпину время

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу неудачного старта «Динамо» в новом сезоне РПЛ под руководством Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Карпину необходимо время, чтобы сделать команду под свою концепцию игры. Дадут ли ему время? Раз приглашали, то, наверное, знали, что делают. Ему просто надо немного довести игру до ума. И потом, были травмы, что выбило из колеи.

    В матче с "Краснодаром" основного состава не было: Карпин хотел попробовать ближайший резерв. Но резерв игру провалил. Но и даже тогда, когда он выпустил основных игроков, они не смогли забить ни одного гола. Более того, ещё пропустили. Это говорит о том, что команда пока не восприняла игру Карпина.

    В клубе должны дать Карпину время. По крайней мере до зимы точно. Повода для паники пока нет. Надо строить игру», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает 9-е место в РПЛ с 5 очками после 4-х туров.

