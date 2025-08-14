Новичок «Реала» Мастантуоно: Для меня Месси — лучший игрок в мире

Аргентинский полузащитник мадридскогона своей официальной презентации поделился мнением о том, кого он считает лучшим игроком в мире.

Франко Мастантуоно и Флорентино Перес Фото: Официальный сайт мадридского «Реала»

«Я аргентинец, и для меня лучшим игроком в мире является Лионель Месси. Мне больше нечего добавить», — приводит слова Франко The Touchline.

Мастантуоно подписал с «Реалом» шестилетний контракт до 30 июня 2031 года и будет выступать под 30-м номером. В этот день ему исполнилось 18 лет, и презентация приурочена к его дню рождения.

Франко считается одним из величайших талантов современного футбола, а президент «Реала» Флорентино Перес высоко оценил его потенциал.