«АЗ Алкмаар», «Рига», «Арда» и «Брондбю» шагнули в следующий раунд квалифкиации Лиги конференций

Подошли к концу ответные матчи квалификации Лиги конференций.
В одном из них болгарская «Арда» победила литовский «Кауно Жальгирис» со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Димитар Вельковски и Светослав Ковачев.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Arda Kardzhali — Кауно Жальгирис 2:0
Голы: 1:0 Dimitar Velkovski (8'), 2:0 Светослав Ковачев (12')
Arda Kardzhali: Феликс Эбоа Эбоа, Джалал Гюсейнов, Светослав Ковачев, Anatoli Gospodinov, Vyacheslav Velev (Gustavo Cascardo de Assis, 65'), Dimitar Velkovski, David Akintola Idowu, Lachezar Kotev (Isnaba Malam Lopes Mane, 65'), Serkan Yusein (Antonio Vutov, 46'), Birsent Karageren (Ivo Kazakov, 75'), Georgi Nikolov (Ivan Tilev, 46')
Кауно Жальгирис: Томас Шведкаускас, Фабьен Урега (Valdas Paulauskas, 46'), Гратас Сиргедас (Vilius Armanavicius, 46'), Темур Чогадзе, Dejan Georgijevic, Amine Benchaib (Фёдор Черных, 46'), Divine Yelsarmba Naah, Nosa Iyobosa Edokpolor (Eduardas Jurjonas, 62'), Aldayr Hernandez, Anton Tolordava (Деян Керкез, 46'), Haymenn Bah-Traore
«Арда» выиграла по сумме двух встреч и теперь сыграет с победителем пары «Ракув» — «Маккаби».
В другой игре израильский «Бейтар» победил латвийскую «Ригу» со счетом 3:1.
Точные удары в этой игре на счету Омера Ацили, Тимоти Музи и Силва Кани у хозяев и Антони Контрерас — у гостей.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Бейтар — Рига 3:1
Голы: 1:0 Омер Атцили (6'), 2:0 Timothy Muzie (24'), 2:1 Антони Контрерас (86'), 3:1 (90 + 4')
Бейтар: Мигел Силва, Гиль Коэн (Ори Даан, 69'), Арьяль Менди, Омер Атцили, Zohar Zasno, Brayan Carabali, Adi Yona (Зив Исраэль Бен Шимол, 85'), Ailson Tavares, Yarin Levi (Yarden Shua, 77'), Johnbosco Samuel Kalu (Dor Hugi, 85'), Timothy Muzie (Silva Kani, 77')
Рига: Орландо Гало, Антон Черномордый, Райвис Юрковскис, Жоао Гримальдо (Gauthier Mankenda, 89'), Reginaldo Ramires (Марко Регжа, 80'), Iago Siqueira (Нгонда Музинга, 58'), Meissa Diop (Антони Контрерас, 80'), Ahmed Ankrah, Mouhamed El Bachir Ngom, Baba Musah, Krisjanis Zviedris
«Рига» в первой игре выиграла с результатом 3:0, поэтому прошла дальше и теперь сыграет против пражской «Спарты».
В параллельном матче датский «Брондбю» выиграл у исландского «Викингура» со счетом 4:0.
Дубль Николая Валлина и голы Филипа Бундгарда и Матса Келерта обеспечили победу команде из Дании.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Брондбю — Викингур Р 4:0
Голы: 1:0 Nicolai Vallys (45 + 2'), 2:0 Nicolai Vallys (53'), 3:0 Filip Bundgaard (57'), 4:0 Filip Bundgaard (71')
Брондбю: Патрик Пенц, Сеан Клайбер, Расмус Лауритсен, Луис Бинкс, Marko Divkovic, Клемент Бишофф, Даниэль Васс (Стейн Спирингс, 83'), Беньямин Тахирович (Ноа Нарти, 46'), Nicolai Vallys, Матс Кёлерт, Filip Bundgaard (Jacob Broechner Ambaek, 83')
Викингур Р: Паульми Аринбьёрнссон, Карл Гуннарссон (Давид Эрн Атласон, 78'), Оливер Экрот (Sveinn Thorkelsson, 78'), Daniel Hafsteinsson, Гилфи Сигурдссон, Тарик Ибрахимаджич (Виктор Андрасон, 72'), Валдимар Тоур Ингимюндарсон, Эрлингур Агнарссон (Stigur Diljan Thordarson, 72'), Хельги Гудьонссон, Nikolaj Hansen (Oskar Borgthorsson, 62'), Robert Orri Thorkelsson
«Брондбю», несмотря на поражение 0:3 в первой игре, прошел дальше и теперь сразится с французским «Страсбургом».
И, наконец, нидерландский «АЗ Алкмаар» в гостях одолел лихтенштейнский «Вадуц» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный гол, автором которого стал Трой Парротт.
Футбол. Лига конференций. Квалификация
Вадуц — АЗ Алкмар 0:1
Гол: 0:1 (пенальти) (88')
Вадуц: Беньямин Бюхель, Анхело Кампос (Marcel Monsberger, 46'), Alessio Hasler (Mats Hammerich, 83'), Denis Simani, Liridon Berisha, Dominik Schwizer, Mischa Eberhard, Luca Mack, Stephan Seiler (Florian Hoxha, 75'), Ronaldo Dantas Fernandes (Gabriele De Donno, 74'), Jonathan De Donno (Javi Navarro, 66')
АЗ Алкмар: Йерун Зут, Алешандре Пенетра, Ваутер Гус, Денсо Касиус (Элайджа Дейкстра, 89'), Свен Мейнанс (Дейви Квакман, 89'), Пер Копмейнерс, Зико Бюрместер (Исак Йенсен, 76'), Свен Мейнанс (Дейви Квакман, 89'), Ибрахим Садик (Kees Smit, 67'), Ro-Zangelo Daal, Mateo Chavez
Предупреждения: Ro-Zangelo Daal (2'), Ro-Zangelo Daal (7'), Luca Mack (13'), Зико Бюрместер (47'), Liridon Berisha (64'), Ваутер Гус (64'), Marcel Monsberger (68'), Florian Hoxha (86')
«АЗ Алкмаар» уверенно прошел дальше и теперь сыграет с «Левски» за выход в групповой этап турнира.