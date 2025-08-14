«Хиберниан» — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
20' Ещё один дальний удар игрока гостей. На этот раз Угрешич приложился, но получилось не очень опасно — намного выше створа.
19' Подуспокоилась игра после гола. Теперь и «Хиберниан» будет поосторожнее, и «Партизан» сильно форсировать события не должен.
17'
15' И снова хорошо бежали в контратаку хозяева. Потеряли мяч на подступах к штрафной «Партизана».
13' Как ни странно, мяч пока очень часто оказывается в штрафной сербов — «Хиберниан» не садится в автобус и время от времени ходит в атаку. Опасных ударов нет, но есть заблокированные.
11' И ещё один офсайд у гостей. «Хиберниан» с розыгрышем свободных не торопится — перевес в 2 гола позволяет.
10' Подавал Обита в штрафную «Партизана», но Бойл не принял мяч — тот ушёл за лицевую.
8' Грубо ошибся в защите «Хиберниан» и потерял мяч в непосредственной близости от своей штрафной, но совсем один оказался Милошевич с мячом против двух соперников и толком по воротам пробить не смог.
6' Первый офсайд в матче, в него забрался Костич. Надолго «Партизан» мяч сопернику не отдаёт, забирает практически моментально.
5' Рукой Милич прервал передачу игрока хозяев. Пока без жёлтой обошёлся.
3' А первый опасный момент в матче создают шотландцы! Из убойной позиции наносил удар Кадден после прострела с фланга, но попал прямо в Милошевича.
2' С первой же минуты забирают себе мяч гости, пока уверенно его контролируют в центре поля. Похоже, «Хиберниан» намерен действовать строго вторым номером.
1' Матч начался!
Перед матчем
21:59 Команды вышли на поле, через пару минут всё начнётся.
21:48 Главный судья матча — Радослав Гидженов из Болгарии. В этом сезоне он уже отработал один еврокубковый матч — раздал шесть предупреждений на двоих «Кайрату» и «КуПС» в квалификации ЛЧ.
21:40 Тренеры внесли минимальные изменения в стартовые составы по сравнению с первой встречей. У шотландцев всего одно — Кэмпбелл вместо МакГрэта в нападении. У сербов два новых лица — Милич и Костич вместо Сека и Джурджевича. Последний получил красную неделю назад и отбывает дисквалификацию.
21:30 Сегодняшний матч пройдёт на арене «Истер Роуд» в Эдинбурге, столице Шотландии. Вместимость стадиона — 20 421 человек, и сегодня он будет заполнен почти целиком: «Хиберниан» отчитался, что на игре с «Партизаном» ожидается по меньшей мере 19 000 болельщиков.
Стартовые составы команд
«Хиберниан»: Смит, О'Хора, Бушири, Айрдейл, Обита, Кадден, Льюитт, Маллиган, Бойл, Кэмпбелл, Боуи.
«Партизан»: М. Милошевич, Роганович, Милич, Шимич, Юрчевич, Драгоевич, Угрешич, Костич, Вукотич, Трифунович, Й. Милошевич.
«Хиберниан»
В прошлом сезоне «Хиберниан» повторил свой лучший результат в чемпионате Шотландии в XXI веке, взяв бронзовые медали и пропустив вперёд себя лишь местных грандов — «Селтик» и «Рейнджерс». Третье место позволило клубу впервые за 7 лет пробиться в квалификацию Лиги Европы, откуда, впрочем, «Хиберниан» вылетел в первом же раунде: два плотных матча с «Мидтъюлланном» закончились ничьими 1:1 и 0:0, а в овертайме датчане забили победный мяч на 119-й минуте и прошли дальше.
По итогу шотландская команда упала в третий отборочный раунд Лиги конференций, где ей достался один из самых неприятных соперников — сербский «Партизан». Что, правда, «Хиберниан» не особо напугало — в первой встрече на выезде шотландцы уверенно победили 2:0. Там сильно помогло удаление у «Партизана» ещё в первом тайме, после которого гости и забили два мяча. Теперь для выхода в стадию плей-офф достаточно дома просто не уступить крупнее одного гола — а ведь на своём поле «Хиберниан» никому не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах, в том числе катал вничью с «Рейнджерс» и побеждал «Селтик».
В чемпионате «Хиберниан» достойно начал новый сезон — с 4 очками в двух стартовых турах, то есть в основное время команда не проиграла ни одного из пяти матчей после межсезонья (2 победы, 3 ничьи). Хорошая новость для шотландцев перед домашней ответкой: три важных футболиста, участие которых в матче было под вопросом, всё-таки сыграют с «Партизаном» — главный тренер Дэвид Грей подтвердил.
«Партизан»
В первой половине 2010-х «Партизан» вполне успешно конкурировал в Сербии с «Црвеной Звездой», регулярно становился чемпионом, но в конце концов прилично отстал. Уже 8 лет подряд титул забирает именно «Звезда», а «Партизан» либо финиширует следом за ней, как и случилось в прошлом сезоне, либо пропускает и ещё кого-нибудь. Да, в Суперлиге-2024/25 «Партизан» стал вторым, но отстал от чемпиона на добрых 27 очков — сейчас он гораздо ближе по классу к «Радничкам» и «Войводине», нежели к стабильно играющей в ЛЧ «Црвене Звезде».
Как и «Хиберниан», «Партизан» начинал в квалах ЛЕ и тоже вылетел оттуда после первой же стадии — кипрский «АЕК» оказался чуть удачливее в серии пенальти после 210 минут равной борьбы. Дальше сербы оторвались на украинской «Александрии» — 6:0 по сумме двух встреч, а героем противостояния стал арендованный у «Штутгарта» 20-летний Йован Милошевич, оформивший ассист в первом матче и хет-трик во втором.
В чемпионате Сербии «Партизан» тоже в порядке — 9 очков из 9 возможных по итогам трёх туров, причём в последнем матче «Напредак» был размазан аж со счётом 7:2. Однако из-за провала в первой игре с «Хибернианом» сербы уже сегодня рискуют остаться на этот сезон без еврокубков.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.