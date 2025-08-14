Источник: Джанлуиджи Доннарумма согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Голкипер сборной Италиидостиг принципиального соглашения о контракте с

По информации издания La Stampa, вратарь получит зарплату не менее 12 миллионов евро в год. «ПСЖ» запрашивал за 26-летнего голкипера изначально 50 миллиона евро, но скорее всего будет готов рассмотреть предложение «Манчестер Сити» в районе 35 миллионов.

Доннарумма может покинуть «ПСЖ» в течение ближайших 12 месяцев, так как у него последний год контракта, он не согласился на продление и больше не считается основным вратарём после прихода Люка Шевалье из «Лилля».