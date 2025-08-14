2-й таймАстана — ЛозаннаОнлайн
    «Астана» — «Лозанна». Онлайн, прямая трансляция
  18:37
    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  13:05
    В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  15:52
    «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  13:49
    «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  13:35
    УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
    Источник: Джанлуиджи Доннарумма согласовал контракт с «Манчестер Сити»

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма достиг принципиального соглашения о контракте с «Манчестер Сити».

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    По информации издания La Stampa, вратарь получит зарплату не менее 12 миллионов евро в год. «ПСЖ» запрашивал за 26-летнего голкипера изначально 50 миллиона евро, но скорее всего будет готов рассмотреть предложение «Манчестер Сити» в районе 35 миллионов.

    Доннарумма может покинуть «ПСЖ» в течение ближайших 12 месяцев, так как у него последний год контракта, он не согласился на продление и больше не считается основным вратарём после прихода Люка Шевалье из «Лилля».

