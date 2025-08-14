2-й экстра-таймШахтёр — ПанатинаикосОнлайн
    Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 22:54
    • «ФКСБ», «Маккаби» Т-А, «Утрехт» и «Линкольн» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:42
    • «ПАОК» вышел в следующий раунд Лиги Европы
  • 22:19
    • «Зриньски» вышел в плей-офф Лиги Европы
    «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

    «Брага» — «ЧФР» Клуж: счет матча 2:0, обзор голов

    Португальская «Брага» одержала победу над румынским «ЧФР» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 2:0.

    Родриго Саласар
    Родриго Саласар

    Дублем в составе победителей отличился Родриго Саласар, реализовавший пенальти на 19-й минуте, а затем отличился с игры на 45+5-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Брага — ЧФР Клуж 2:0
    Голы: 1:0 Родриго Саласар (пенальти) (19'), 2:0 Родриго Саласар (45 + 5') Брага: Лукаш Горничек, Густаф Лагербильке (Леонарду Лелу, 73'), Паулу Оливейра (Витор Карвальо, 61'), Сику Ньякате, Виктор Гомес, Жоау Моутинью (Diego Rodrigues, 82'), Жан-Батист Горби (Габри Мартинес, 61'), Родриго Саласар, Фран Наварро, Рикарду Орта (Пау Виктор, 73'), Mario Dorgeles ЧФР Клуж: Отто Хиндрих, Шерифф Синюан (Матей Илие, 46'), Али Абейд (Simao Rocha, 46'), Вирджилиу Постолаки, Меритон Кореница (Андрей Кордя, 46'), Дамьян Джокович, Beni Nkololo (Marko Gjorgjievski, 68'), Alin Razvan Fica, Tidiane Keita (Линдон Эмерллаху, 63'), Mario Camora, Leonardo da Costa Bolgado Предупреждение: Али Абейд (14')

    «Брага» оказалась сильнее в противостоянии с общим счетом 4:1 и вышла в следующий раунд. «ЧФР» продолжит выступление в Лиге конференций.

