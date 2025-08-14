«Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

Родриго Саласар Фото: globallookpress.com
Дублем в составе победителей отличился Родриго Саласар, реализовавший пенальти на 19-й минуте, а затем отличился с игры на 45+5-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Брага — ЧФР Клуж 2:0
Голы: 1:0 Родриго Саласар (пенальти) (19'), 2:0 Родриго Саласар (45 + 5') Брага: Лукаш Горничек, Густаф Лагербильке (Леонарду Лелу, 73'), Паулу Оливейра (Витор Карвальо, 61'), Сику Ньякате, Виктор Гомес, Жоау Моутинью (Diego Rodrigues, 82'), Жан-Батист Горби (Габри Мартинес, 61'), Родриго Саласар, Фран Наварро, Рикарду Орта (Пау Виктор, 73'), Mario Dorgeles ЧФР Клуж: Отто Хиндрих, Шерифф Синюан (Матей Илие, 46'), Али Абейд (Simao Rocha, 46'), Вирджилиу Постолаки, Меритон Кореница (Андрей Кордя, 46'), Дамьян Джокович, Beni Nkololo (Marko Gjorgjievski, 68'), Alin Razvan Fica, Tidiane Keita (Линдон Эмерллаху, 63'), Mario Camora, Leonardo da Costa Bolgado Предупреждение: Али Абейд (14')
«Брага» оказалась сильнее в противостоянии с общим счетом 4:1 и вышла в следующий раунд. «ЧФР» продолжит выступление в Лиге конференций.