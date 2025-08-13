ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    В «Тоттенхэме» определились с капитаном после ухода Сон Хын Мина

    Футбол Футбол Англии Тоттенхэм MLS
    Стало известно, кто будет новым капитаном «Тоттенхэма» после ухода нападающего Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин

    Новый главный тренер «шпор» Томас Франк решил, что капитаном станет защитник Кристиан Ромеро.

    «У меня состоялся хороший разговор с Ромеро, он будет нашим новым капитаном.

    Он был очень польщен и рад этому. Это большая честь, и он должен будет вывести этот замечательный клуб на поле не только в Суперкубке, но и делать это на протяжении всего сезона.

    Думаю, у него есть все необходимые качества. Он доказывает на поле, что является лидером, он ведет и подталкивает команду вперед», — приводит слова Франка клубная пресс-служба.

    В среду, 13 августа, «Тоттенхэм» встретится с «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА. Поединок начнется в 22:00 мск.

