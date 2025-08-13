В «Тоттенхэме» определились с капитаном после ухода Сон Хын Мина

Стало известно, кто будет новым капитаномпосле ухода нападающего

Новый главный тренер «шпор» Томас Франк решил, что капитаном станет защитник Кристиан Ромеро.

«У меня состоялся хороший разговор с Ромеро, он будет нашим новым капитаном.

Он был очень польщен и рад этому. Это большая честь, и он должен будет вывести этот замечательный клуб на поле не только в Суперкубке, но и делать это на протяжении всего сезона.

Думаю, у него есть все необходимые качества. Он доказывает на поле, что является лидером, он ведет и подталкивает команду вперед», — приводит слова Франка клубная пресс-служба.

В среду, 13 августа, «Тоттенхэм» встретится с «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА. Поединок начнется в 22:00 мск.