    «Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
  15:41
    В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  20:55
    «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  20:38
    Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  19:46
    Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  19:12
    «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
    «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»

    «Сочи» — «Крылья Советов»: счет матча 1:1 (5:3 пен.)

    Футбол Календарь Кубка России Футбол России Фонбет Кубок России Сочи Крылья Советов
    «Сочи» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч завершился вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева были точнее — 5:3.

    Юрий Дюпин
    Юрий Дюпин

    Счет открыл на 62-й минуте защитник сочинцев Макар Чирков, замкнувший подачу партнера. На 88-й минуте гости отыгрались усилиями Ивана Лепского, который забил после атаки правым флангом.

    Судьбу матча решила серия пенальти: ключевым моментом стало спасение Юрия Дюпина, отразившего удар Максима Витюгова. Остальные пенальти «Сочи» пробил безошибочно и добыл два очка за победу.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Сочи — Крылья Советов 2:1
    Голы: 1:0 Макар Чирков (62'), 1:1 Иван Лепский (88'), : Захар Федоров (пенальти) (1'), : Иван Лепский (пенальти) (1'), : Марсело Алвес (пенальти) (2'), : Сергей Бабкин (пенальти) (2'), : Игнасио Сааведра (пенальти) (3'), : Ильзат Ахметов (пенальти) (3'), : Вячеслав Литвинов (пенальти) (4'), : Мартин Крамарич (пенальти) (5') Сочи: Юрий Дюпин, Сергей Волков, Марсело Алвес, Aberdin N. (Кирилл Заика, 79'), Макар Чирков (Вячеслав Литвинов, 63'), Максим Мухин, Игнасио Сааведра, Роман Ежов, Александр Коваленко (Дмитрий Васильев, 70'), Михаил Игнатов (Захар Федоров, 70'), Руслан Барт (Мартин Крамарич, 63') Крылья Советов: Никита Кокарев, Сергей Божин (Никита Чернов, 46'), Роман Евгеньев, Galdames T. (Кирилл Печенин, 68'), Иван Лепский, Дмитрий Иванисеня (Сергей Бабкин, 68'), Максим Витюгов, Михайло Баньяц (Ильзат Ахметов, 59'), Иван Олейников, Алексей Сутормин (Николай Рассказов, 68'), Владимир Игнатенко

    После победы «Сочи» занял третью строчку в группе B. «Крылья Советов» стали лидером квартета, несмотря на поражение в матче. Самарский клуб имеет в активе четыре очка.

