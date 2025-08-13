ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча кубка россии «Оренбург» — «Ахмат»

    Фонбет Кубок России
    Бернард Бериша, («Ахмат»)
    Бернард Бериша, («Ахмат»)
    В среду, 13 августа, состоится матч FONBET Кубка России, в котором «Оренбург» примет «Ахмат». Начало игры — в 16:15 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

    Перед матчем

    15:30' Игра пройдёт в Оренбурге на стадионе «Газовик». Вместимость стадиона — 10 046 зрителей.

    «Ахмат»: Ульянов; Тодорович, Ибишев, Заре, Уциев; Талал, Ндонг, Исмаил; Самородов, Гаджиев, Конате

    «Оренбург»: Ходанович; Поройков, Татаев, Зотов, Сыщенко; Косерик, Камилов, Томпсон, Барановский; Гузина, Ревазов

    «Оренбург»

    Команда стартовала в групповом этапе с поражения, занимает четвёртое место в группе А. В первом туре команда Владимира Слишковича проиграла «Рубину» — 0:2. В той игре с пенальти забил Мирлинд Даку и после углового отличился капитан Рубина Олег Иванов.

    В последних пяти матчах во всех турнирах «Оренбург» потерпела три поражения и забила 1 мяч. Две игры завершились вничью — с ЦСКА и «Динамо» Махачкала. В целом не удивительно, что команда показывает не лучший старт. После вылета из РПЛ двумя годам ранее, клуб покинули ключевые игроки, команда постепенно подбирает новых игроков.

    «Ахмат»

    Станислав Черчесов удачно начал первый матч на позиции нового главного тренера, «Ахмат» одолел в матче прошлого тура РПЛ «Зенит» со счётом — 1:0. Клубу понадобилась небольшая встряска, чтобы изменить неудачный старт сезона в свою пользу. Главный вопрос: покажет ли «Ахмат» стабильный результат на протяжении всего чемпионата.

    «Ахмат» проиграл в первом туре Кубка России и находится на третьей строчке группы А. Скорее всего оба клуба будут бороться завторую строчку. Прошлый матч в Кубке России грозненцы уступили Зениту со счётом — 1:2.

    Личные встречи

    У клубов богатая история противостояний. Всего команды встречались 17 раз, в различных турнирах. Клуб из грозного восемь раз оказывался сильнее оренбуржцев, у которых шесть побед. Однако в кубке России лидируют именно оренбуржцы, у них три победы против одной у грознинцев.

    Последняя встреча состоялась в декабре прошлого года. На домашней арене грозненцы победили с минимальным счётом — 1:0, единственный гол на счету Александра Жирова. Встреча оказалась подстать темпераменту клуба, в сумме было показано семь жёлтых карточек.

