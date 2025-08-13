ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид ТрахтенбергЛеонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ Марк Гехи«Сити» должен перехватить Гехи: как трансфер защитника «Пэлас» может остановить доминирование «Ливерпуля» Энтони Эрнандес против Романа ДолидзеРазгром Долидзе, рекорд по тейкдаунам. Эрнандес все ближе к поясу UFC в среднем весе
  • 13:57
    • «ПСЖ» не включил Доннаруму в заявку на матч против «Тоттенхэма»
  • 11:22
    • Забарный стал игроком «ПСЖ»
  • 10:43
    • Марадишвили перешел из «Локомотива» в «Акрон»
  • 09:23
    • Сперцян согласился на переход в «Саутгемптон»
  • 08:23
    • Синнер пробился в 4-й круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 13:18
    • Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»
  • 11:33
    • Сафонов не хочет уходить из «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Команды попытаются проявить себя в атаке

    Оренбург — Ахмат: прогноз на кубок России по футболу и ставка за 1.88

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Оренбург Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лечи Садулаев
    13 августа на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Начало встречи — 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 13 Августа 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 16:15 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: после одного матча у «Оренбурга» нет очков в группе А Кубка России.

    Последние матчи: в 4-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» уступил в гостях прошлогоднему чемпиону «Краснодара» со счетом 0:1. Команда Владимира Слишковича выглядела неплохо против «быков», играла почти на равных, но в итоге сказался класс соперника, который забил единственный мяч на 75-й минуте.

    Оренбург — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в гостях от «Балтики» (2:3) и в Кубке России от «Рубина» (0:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: травмированы — все в строю.

    Состояние команды: пока старт сезона для «Оренбурга» не самый удачный, у команды всего два очка и положение в нижней части таблицы РПЛ. Впрочем, иного ожидать от команды, котораяя комплектовалась под Первую лигу и узнала об участии в РПЛ незадолго до старта, было бы сложно.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: у «Ахмата» также пока 0 очков в квартете А Кубка России.

  • Черчесов вернулся и испортил юбилей Семаку: «Ахмат» дома разобрался с «Зенитом»
  • Станислав Саламович ну никак не мог начать сезон в новом клубе по-другому!
  • 10/08/2025

    • Последние матчи: в 4-м туре грозненский клуб одержал неожиданную победу над «Зенитом» (1:0) на своем поле. Единственный мяч в этой встрече был забит на 30-й минуте в результате автогола. В целом, игра получилась очень закрытой, а более логичным исходом была бы ничья.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого было поражение в гостях в РПЛ от «Динамо» Мх (0:1) и от «Зенита» (1:2) в Кубке России.

    Не сыграют: травмированы — все игроки готовятся к матчу.

    Состояние команды: главным событием в жизни клуба стало возвращение в клуб Станислава Черчесова. Первая премьера для него оказалась удачной, команда набрала первые очки в этмо сезоне. При этом он не стал ничего особенного менять в тактике, сохранив прежнюю схему 4-3-3, которая была при его предшественнике Александре Сторожуке.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Ахмат» выиграл дома со счетом 1:0, а в гостях была ничья (0:0)

    • В Кубке России обе встречи остались за «Оренбургом» (2:1, 1:0)

    • В позапрошлом сезоне в РПЛ «Ахмат» выиграл на своем поле (4:0), а на выезде команды поделили очки (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3.40, а на «Ахмат» — 2.20, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

    Прогноз: обе команды неудачно стартовали в сезоне, при этом в атаке они действуют гораздо лучше, чем при обороне собственных ворот, поэтому стоит ждать голов. Также стоит учесть возможную ротацию и традиционно более простое отношение к кубковым матчам со стороны многих команд.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,88.

    Прогноз: «Ахмат» имеет более качественный состав и глубокую скамейку запасных, смена главного тренера всегда воодушевляет игроков, а Черчесову надо стабилизировать состав, поэтому вряд ли будут большие изменения в составе.

    Дополнительная ставка: «Ахмат» выиграет за 2,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Акрон — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йович — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зайдель — Кесслер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Попырин — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Опелка — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меджедович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Меншик — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фенербахче — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сваровски Тироль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пафос — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Копенгаген — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Оренбург — Ахмат: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 13.08.202516:15. Команды попытаются проявить себя в атаке
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры