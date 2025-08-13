Оренбург — Ахмат: прогноз на кубок России по футболу и ставка за 1.88

13 августа на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Начало встречи — 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: после одного матча у «Оренбурга» нет очков в группе А Кубка России.

Последние матчи: в 4-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» уступил в гостях прошлогоднему чемпиону «Краснодара» со счетом 0:1. Команда Владимира Слишковича выглядела неплохо против «быков», играла почти на равных, но в итоге сказался класс соперника, который забил единственный мяч на 75-й минуте.

Ранее было поражение в гостях от «Балтики» (2:3) и в Кубке России от «Рубина» (0:2).

Не сыграют: травмированы — все в строю.

Состояние команды: пока старт сезона для «Оренбурга» не самый удачный, у команды всего два очка и положение в нижней части таблицы РПЛ. Впрочем, иного ожидать от команды, котораяя комплектовалась под Первую лигу и узнала об участии в РПЛ незадолго до старта, было бы сложно.

«Ахмат»

Турнирное положение: у «Ахмата» также пока 0 очков в квартете А Кубка России.

Последние матчи: в 4-м туре грозненский клуб одержал неожиданную победу над «Зенитом» (1:0) на своем поле. Единственный мяч в этой встрече был забит на 30-й минуте в результате автогола. В целом, игра получилась очень закрытой, а более логичным исходом была бы ничья.

До этого было поражение в гостях в РПЛ от «Динамо» Мх (0:1) и от «Зенита» (1:2) в Кубке России.

Не сыграют: травмированы — все игроки готовятся к матчу.

Состояние команды: главным событием в жизни клуба стало возвращение в клуб Станислава Черчесова. Первая премьера для него оказалась удачной, команда набрала первые очки в этмо сезоне. При этом он не стал ничего особенного менять в тактике, сохранив прежнюю схему 4-3-3, которая была при его предшественнике Александре Сторожуке.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ахмат» выиграл дома со счетом 1:0, а в гостях была ничья (0:0)

В Кубке России обе встречи остались за «Оренбургом» (2:1, 1:0)

В позапрошлом сезоне в РПЛ «Ахмат» выиграл на своем поле (4:0), а на выезде команды поделили очки (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 3.40, а на «Ахмат» — 2.20, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

Прогноз: обе команды неудачно стартовали в сезоне, при этом в атаке они действуют гораздо лучше, чем при обороне собственных ворот, поэтому стоит ждать голов. Также стоит учесть возможную ротацию и традиционно более простое отношение к кубковым матчам со стороны многих команд.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,88.

Прогноз: «Ахмат» имеет более качественный состав и глубокую скамейку запасных, смена главного тренера всегда воодушевляет игроков, а Черчесову надо стабилизировать состав, поэтому вряд ли будут большие изменения в составе.

Дополнительная ставка: «Ахмат» выиграет за 2,20.