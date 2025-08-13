Серия пенальтиПСЖ — ТоттенхэмОнлайн
    «ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
    Морено: Хочу побеждать и делать это в основное время

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов Сочи
    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о победе своей команды над «Крыльями Советов» (1:1, 5:3 по пен.) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Роберт Морено
    Роберт Морено

    «Это не совсем наша первая победа в сезоне, все‑таки основное время игры завершилось вничью. Да, здорово, что мы потом довели дело до нужного результата, но я хочу побеждать и делать это в основное время.

    Мы угадали сегодня с вратарем Юрием Дюпиным? Поэтому мы его и пригласили в команду, чтобы он нам помогал своим опытом. Но не только Дюпин, я хотел бы выделить и остальных игроков, которые присоединились к нам недавно. Они пока только лишь моментами показывают свой уровень и качества. Как только они полностью адаптируются под наши требования и наберут форму, мы сможем добиваться результата. Это самое главное, чтобы избежать страданий в этом сезоне», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

    В следующем туре Кубка России «Сочи» 27 августа на своем поле сыграют с «Краснодаром».

