Морено: Хочу побеждать и делать это в основное время

Главный тренервысказался о победе своей команды над(1:1, 5:3 по пен.) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Это не совсем наша первая победа в сезоне, все‑таки основное время игры завершилось вничью. Да, здорово, что мы потом довели дело до нужного результата, но я хочу побеждать и делать это в основное время.

Мы угадали сегодня с вратарем Юрием Дюпиным? Поэтому мы его и пригласили в команду, чтобы он нам помогал своим опытом. Но не только Дюпин, я хотел бы выделить и остальных игроков, которые присоединились к нам недавно. Они пока только лишь моментами показывают свой уровень и качества. Как только они полностью адаптируются под наши требования и наберут форму, мы сможем добиваться результата. Это самое главное, чтобы избежать страданий в этом сезоне», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

В следующем туре Кубка России «Сочи» 27 августа на своем поле сыграют с «Краснодаром».