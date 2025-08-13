Луис Энрике: «Тоттенхэм» имеет перед нами преимущество

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал предстоящий матч Суперкубка УЕФА против английского

«В этот раз "ПСЖ" начинает сезон несколько иначе. Это большое событие, большой этап. Мы с нетерпением ждем нашего первого матча. Не знаю, какой план будет у "Тоттенхэма". Команда недавно поменяла тренера. Они уже месяц тренируются, а мы — только неделю. Но это не отговорка. Выложимся на все сто. Нам не терпится поскорее выйти на поле. Надеюсь, мы сможем сыграть в свой футбол и победить», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

Игра между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть на нашем сайте.