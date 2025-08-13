ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Луис Энрике: «Тоттенхэм» имеет перед нами преимущество

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Тоттенхэм
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч Суперкубка УЕФА против английского «Тоттенхэма».

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    «В этот раз "ПСЖ" начинает сезон несколько иначе. Это большое событие, большой этап. Мы с нетерпением ждем нашего первого матча. Не знаю, какой план будет у "Тоттенхэма". Команда недавно поменяла тренера. Они уже месяц тренируются, а мы — только неделю. Но это не отговорка. Выложимся на все сто. Нам не терпится поскорее выйти на поле. Надеюсь, мы сможем сыграть в свой футбол и победить», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

    Игра между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть на нашем сайте.

