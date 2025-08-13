ПСЖ — Тоттенхэм: прогноз на Суперкубок и ставка за 2.10

ПСЖ
Тоттенхэм
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане весьма продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в Лиге 1 и выиграла Лигу чемпионов.
При этом ПСЖ летом участвовал в КЧМ. Там команда Луиса Энрике дошла до финала, где была разбита «Челси».
ПСЖ — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Челси» (0:3).
До того команда уверенно одолела мадридский «Реал» (4:0). Да и поединок с «Баварией» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ПСЖ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парижане до последней неудачи не пропускали 4 матча кряду. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и с реализацией полный порядок.
Причем ПСЖ до последней встречи победил в четырех матчах подряд. Более того, в них парижане забивали не менее 2 мячей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хвича Кварацхелия и компания уж точно найдут лазейки к воротам англичан.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели двояко. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы АПЛ, зато выиграла Лигу Европы.
Причем «Тоттенхэм» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда сумела одержать всего два победы.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» был разбит «Баварией» (0:4).
До того команда расписала мировую с «Ньюкаслом» (1:1). А вот несколько ранее она минимально одолела «Арсенал».
При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тоттенхэм» в летнем цикле выглядит не столь выгодно. Не побеждает команда уже 2 матча кряду.
При этом «Тоттенхэм» в кадровом плане существенно изменился нынешним летом. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно.
Команда имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в плане реализации «Тоттенхэм» смотрится симпатично.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шпоры» постараются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- ПСЖ до последней коллизии победил 4 раза подряд
- «Шпоры» не побеждали в 2 своих последних поединках
- Парижане до последней встречи не пропускали 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: Парижане обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут максимально активно атаковать.
ПСЖ имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборону лондонцев не назовешь непроходимой.
Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20