ПСЖ — Тоттенхэм: прогноз на Суперкубок и ставка за 2.10

  22:54
    • Рублев в напряженном матче переиграл Попырина и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
  22:45
    • Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
  22:14
    • «Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в квалификации ЛЧ, «Пафос» выбил киевское «Динамо»
  21:16
    • Виллиан Роша перешел в «Аль-Джазиру»
  20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Тоттенхэм»
    Хвича Кварацхелия
    13 августа в финале Суперкубка УЕФА по футболу сыграют ПСЖ и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Суперкубок Европы 13 Августа 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане весьма продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в Лиге 1 и выиграла Лигу чемпионов.

    При этом ПСЖ летом участвовал в КЧМ. Там команда Луиса Энрике дошла до финала, где была разбита «Челси».

    ПСЖ — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Челси» (0:3).

    До того команда уверенно одолела мадридский «Реал» (4:0). Да и поединок с «Баварией» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ПСЖ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Парижане до последней неудачи не пропускали 4 матча кряду. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и с реализацией полный порядок.

    Причем ПСЖ до последней встречи победил в четырех матчах подряд. Более того, в них парижане забивали не менее 2 мячей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хвича Кварацхелия и компания уж точно найдут лазейки к воротам англичан.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели двояко. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы АПЛ, зато выиграла Лигу Европы.

    Причем «Тоттенхэм» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда сумела одержать всего два победы.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» был разбит «Баварией» (0:4).

    До того команда расписала мировую с «Ньюкаслом» (1:1). А вот несколько ранее она минимально одолела «Арсенал».

    При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тоттенхэм» в летнем цикле выглядит не столь выгодно. Не побеждает команда уже 2 матча кряду.

    При этом «Тоттенхэм» в кадровом плане существенно изменился нынешним летом. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно.

    Команда имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в плане реализации «Тоттенхэм» смотрится симпатично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шпоры» постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ до последней коллизии победил 4 раза подряд

    • «Шпоры» не побеждали в 2 своих последних поединках

    • Парижане до последней встречи не пропускали 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Парижане обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут максимально активно атаковать.

    ПСЖ имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборону лондонцев не назовешь непроходимой.

    Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    ПСЖ — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 13.08.202522:00. ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
