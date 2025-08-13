ПСЖ — Тоттенхэм: прогноз на Суперкубок и ставка за 2.10

13 августа в финале Суперкубка УЕФА по футболу сыграют ПСЖ и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане весьма продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в Лиге 1 и выиграла Лигу чемпионов.

При этом ПСЖ летом участвовал в КЧМ. Там команда Луиса Энрике дошла до финала, где была разбита «Челси».

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Челси» (0:3).

До того команда уверенно одолела мадридский «Реал» (4:0). Да и поединок с «Баварией» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках ПСЖ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Парижане до последней неудачи не пропускали 4 матча кряду. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и с реализацией полный порядок.

Причем ПСЖ до последней встречи победил в четырех матчах подряд. Более того, в них парижане забивали не менее 2 мячей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хвича Кварацхелия и компания уж точно найдут лазейки к воротам англичан.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» минувший сезон провели двояко. Команда финишировала на 17 месте турнирной таблицы АПЛ, зато выиграла Лигу Европы.

Причем «Тоттенхэм» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда сумела одержать всего два победы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тоттенхэм» был разбит «Баварией» (0:4).

До того команда расписала мировую с «Ньюкаслом» (1:1). А вот несколько ранее она минимально одолела «Арсенал».

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тоттенхэм» в летнем цикле выглядит не столь выгодно. Не побеждает команда уже 2 матча кряду.

При этом «Тоттенхэм» в кадровом плане существенно изменился нынешним летом. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно.

Команда имеет вполне качественный подбор игроков. Да и в плане реализации «Тоттенхэм» смотрится симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шпоры» постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

ПСЖ до последней коллизии победил 4 раза подряд

«Шпоры» не побеждали в 2 своих последних поединках

Парижане до последней встречи не пропускали 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Парижане обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут максимально активно атаковать.

ПСЖ имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборону лондонцев не назовешь непроходимой.

Ставка: Фора ПСЖ -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20