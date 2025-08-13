ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Кечинов: Станковича могут уволить после матча с «Зенитом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит Фонбет Кубок России Динамо-Махачкала
    Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу возможной отставки Деяна Станковича и игры в Кубке России против «Динамо» Мх.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    «Как и в прошлом сезоне, "Динамо" Махачкала неудобный соперник для "Спартака". Игра проходила с переменным успехом для команды Станковича — были неплохие моменты, но и моменты у Махачкалы могли завершиться голом. "Спартак" пока пробуксовывает, не видно игры, которая была в прошлом сезоне, особенно в первом круге. Не знаю, с чем это связано, хотя была полноценная подготовка.

    В вопросе будущего Станковича всё решится в матче с "Зенитом", это будет определяющая игра. Конечно, не хочется об этом говорить, но, если результат будет отрицательным, всё возможно», — сказал Кечинов «Чемпионату».

  • Юрий Сёмин: Защитники «Спартака» не имеют права допускать такие ошибки
  • Легенда «Локомотива» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о четвёртом туре РПЛ
  • Вчера

    • Во втором туре Кубка России «Спартак» проиграл «Динамо» Мх (1:1, пен 3:4). В РПЛ команда идет на 11-м месте и 16 августа ей предстоит встреча с «Зенитом».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Локомотив» будет настроен на победу
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нарди — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комесана — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры