Кечинов: Станковича могут уволить после матча с «Зенитом»

Бывший форвард московского «Спартака»высказался по поводу возможной отставкии игры в Кубке России против «Динамо» Мх.

«Как и в прошлом сезоне, "Динамо" Махачкала неудобный соперник для "Спартака". Игра проходила с переменным успехом для команды Станковича — были неплохие моменты, но и моменты у Махачкалы могли завершиться голом. "Спартак" пока пробуксовывает, не видно игры, которая была в прошлом сезоне, особенно в первом круге. Не знаю, с чем это связано, хотя была полноценная подготовка.

В вопросе будущего Станковича всё решится в матче с "Зенитом", это будет определяющая игра. Конечно, не хочется об этом говорить, но, если результат будет отрицательным, всё возможно», — сказал Кечинов «Чемпионату».

Во втором туре Кубка России «Спартак» проиграл «Динамо» Мх (1:1, пен 3:4). В РПЛ команда идет на 11-м месте и 16 августа ей предстоит встреча с «Зенитом».