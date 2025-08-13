2-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
    Валерий Карпин«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
    Карпукас: Могли забить больше, если бы чуть лучше распорядились шансами

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о победе своей команды над «Балтикой» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    «Достаточно хорошая игра. Могли забить больше, если бы чуть лучше распорядились шансами. А так, главное, что победили.

    В моменте с неназначенным пенальти на мне точно было касание. Но, как судья сказал, недостаточное или ещё что-то. Не хочется возвращаться к судейству: мы победили, и у нас хорошее настроение.

    Когда началась стычка в концовке, я был достаточно далеко. Нашего Батрачка немного подтолкнули, и началась какая-то суматоха. Но мы побежали, чтобы разнять», — приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

    «Локомотив» после победы над «Балтикой» одержал первую победу в текущем розыгрыше кубка страны и занимает 3-е место в квартете. Первые два места занимают «Акрон» (5) и ЦСКА (4).

