Карпукас: Могли забить больше, если бы чуть лучше распорядились шансами

Полузащитниквысказался о победе своей команды над(2:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Достаточно хорошая игра. Могли забить больше, если бы чуть лучше распорядились шансами. А так, главное, что победили.

В моменте с неназначенным пенальти на мне точно было касание. Но, как судья сказал, недостаточное или ещё что-то. Не хочется возвращаться к судейству: мы победили, и у нас хорошее настроение.

Когда началась стычка в концовке, я был достаточно далеко. Нашего Батрачка немного подтолкнули, и началась какая-то суматоха. Но мы побежали, чтобы разнять», — приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

«Локомотив» после победы над «Балтикой» одержал первую победу в текущем розыгрыше кубка страны и занимает 3-е место в квартете. Первые два места занимают «Акрон» (5) и ЦСКА (4).