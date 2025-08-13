ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Кафанов: Для Сафонова прошлый сезон был лучшим в карьере

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Сборная России Футбол России Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что для Матвея Сафонова прошедший сезон стал сильнейшим в его карьере.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    «Собираюсь созвониться с Матвеем в середине августа. Считаю, у него был лучший сезон в том году в карьере. Не по медалям, которые он там собрал. У него похожая ситуация, как у Рустама Ятимова, который из Таджикистана в Россию перешёл.

  • Странно, но логично: почему «ПСЖ» готов расстаться с Доннаруммой
  • «Пари Сен-Жермен» уже нашел замену Джанлуиджи Доннарумме
  • 31/07/2025

    • И они шли параллельно в один и тот же период. Матвею тоже было очень непросто два — два с половиной месяца. Там ещё больше скорости, ещё быстрее надо думать! Матвей рассказывал: "Витальич, только подумаю, а мяч уже в воротах. Я ещё думаю, где мне встать, где руки держать, а мячи залетают".

    Но где-то через месяц-два он говорит: всё, я уже везде успеваю и подумать, и сработать, и уже начинаю спасать на тренировках», — сказал Кафанов «Чемпионату».

    Летом 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Всего сыграл за французский клуб 17 матчей, пропустил 13 мячей и 7 раз отстоял всухую. Ранее в СМИ появилась информация, что парижане не нуждаются в Сафонове и готовы отпустить его в «Галатасарай».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Локомотив» будет настроен на победу
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нарди — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комесана — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры