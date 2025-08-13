Кафанов: Для Сафонова прошлый сезон был лучшим в карьере

Тренер вратарей сборной Россиисчитает, что дляпрошедший сезон стал сильнейшим в его карьере.

«Собираюсь созвониться с Матвеем в середине августа. Считаю, у него был лучший сезон в том году в карьере. Не по медалям, которые он там собрал. У него похожая ситуация, как у Рустама Ятимова, который из Таджикистана в Россию перешёл.

И они шли параллельно в один и тот же период. Матвею тоже было очень непросто два — два с половиной месяца. Там ещё больше скорости, ещё быстрее надо думать! Матвей рассказывал: "Витальич, только подумаю, а мяч уже в воротах. Я ещё думаю, где мне встать, где руки держать, а мячи залетают".

Но где-то через месяц-два он говорит: всё, я уже везде успеваю и подумать, и сработать, и уже начинаю спасать на тренировках», — сказал Кафанов «Чемпионату».

Летом 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Всего сыграл за французский клуб 17 матчей, пропустил 13 мячей и 7 раз отстоял всухую. Ранее в СМИ появилась информация, что парижане не нуждаются в Сафонове и готовы отпустить его в «Галатасарай».