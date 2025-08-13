Норвежский дуэт сияет в Лиссабоне: «Бенфика» легко отправила «Ниццу» в Лигу Европы

В Лиссабоне августовский вечер пах грозой, но над «Эштадиу да Луш» гремели только барабаны и тысячи голосов. Трибуну за воротами, где собираются самые шумные фанаты «Бенфики», можно было заметить за несколько километров.
Для «Ниццы» этот выезд выглядел как невыполнимое задание. Две недели подготовки к сезону, затяжной список травмированных и дисквалифицированных, а теперь ещё и необходимость отыгрывать два гола у команды, которая дома почти не ошибается. Франк Эз рискнул: выпустил в старт 16-летнего Кулибали и перестроил схему, но с первых минут стало ясно, что этот план обречён на постоянную оборону.
«Бенфика» включила давление и больше не отпускала
Стартовые минуты были за гостями — Моффи дважды убегал к штрафной и один раз вынудил Анатолия Трубина сыграть кулаком после опасного навеса. Но очень быстро хозяева нашли ключи к правому флангу «Ниццы», где у Клосса и Оппонга начались серьёзные проблемы.
На 18-й минуте случилось то, что витало в воздухе: длинная диагональ на Шельдерупа, мягкое касание грудью, пауза — и резкий пас назад, точно на Эурснеса. Два касания — и мяч уже в дальнем углу. 1:0, и трибуны взрываются так, как будто команда уже в плей-офф Лиги Чемпионов.
Через девять минут всё повторилось, только теперь норвежцы поменялись ролями. Эурснес ушёл от соперника в фланговой борьбе, прострелил в центр, а Шельдеруп ударом в касание вогнал мяч в ворота от штанги. 2:0 — и, по сути, конец интриги.
Если у «Ниццы» и был шанс оживить этот матч, то он возник на 31-й минуте. Джонатан Клосс поймал мяч на отскоке и мощно пробил — перекладина спасла Трубина. Но это была редкая вспышка в игре, где французы в атаке существовали только эпизодами. Даже дебютант Кулибали пытался прессинговать и разгонять атаки, но класс хозяев просто гасил все зачатки комбинаций.
Второй тайм — формальность
После небольшой задержки перед началом второй половины гости попробовали сыграть смелее. Это обернулось тем, что «Бенфика» стала ловить их на контратаках. Шельдеруп мог оформить дубль, но в этот раз в дело вмешалась перекладина, а Престианни чуть позже пробил в сантиметрах от девятки.
Владение — 70% на стороне хозяев, удары — 18:6, точность передач — под 90%. К середине тайма команды играли уже скорее по инерции: «Бенфика» экономила силы, а «Ницца» мысленно готовилась к старту Лиги 1.
Для «Бенфики» эта победа стала не только путёвкой в плей-офф квалификации ЛЧ, но и концом пятиматчевой безвыигрышной серии дома в турнире. Дальше — встреча с «Фенербахче» Жозе Моуринью, которая уже обещает быть громкой.
«Ницце» же предстоит непростой сезон: в Лиге Европы, куда команда отправилась по инерции, прошлой осенью были четыре поражения в четырёх выездах. Теперь французы будут пытаться избежать повторения кошмарного сценария, а до конца августа — наверняка искать усиление, чтобы хоть в одном турнире быть конкурентоспособными.