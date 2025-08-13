ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Норвежский дуэт сияет в Лиссабоне: «Бенфика» легко отправила «Ниццу» в Лигу Европы

    Португальцы рвутся в главный еврокубок

    На «Эштадиу да Луш» в этом матче всё было предсказуемо, но от этого не менее эффектно. «Бенфика» подошла к ответному матчу с комфортным запасом в два гола, добытым на Лазурном берегу, и при поддержке 60 тысяч болельщиков оформила ещё одну победу — снова 2:0. На этот раз она получилась даже легче, чем ожидалось: пара норвежцев, Андреас Шельдеруп и Фредрик Эурснес, сама решила исход, оставив «Ниццу» без Лиги чемпионов и отправив Лигу Европы.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Бенфика — Ницца 2:0
    Голы: 1:0 Фредрик Аурснес (19'), 2:0 Андреас Шельдеруп (27') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Антониу Силва, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Фредрик Аурснес (Керем Актюркоглу, 84'), Ричард Риос, -Энцо Барренечеа (Флорентину Луиш, 63'), Андреас Шельдеруп (Джанлука Престианни, 63'), Вангелис Павлидис (Энрике Араужу, 81'), Франьо Иванович (Леандро Баррейро Мартинс, 63') Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Жонатан Клосс (Hamza Koutoune, 73'), Kojo Peprah Oppong, Антуан Менди, Том Луше, Исак Янссон (Жереми Бога, 73'), Теремас Моффи (Бернар Нген, 82'), Бадредин Буанани (Gabin Bernardeau, 73'), Djibril Coulibaly (Софьян Диоп, 61'), Abdulay Juma Bah Предупреждения: Abdulay Juma Bah (33'), Жонатан Клосс (65'), Джанлука Престианни (90 + 2')

    В Лиссабоне августовский вечер пах грозой, но над «Эштадиу да Луш» гремели только барабаны и тысячи голосов. Трибуну за воротами, где собираются самые шумные фанаты «Бенфики», можно было заметить за несколько километров.

    Для «Ниццы» этот выезд выглядел как невыполнимое задание. Две недели подготовки к сезону, затяжной список травмированных и дисквалифицированных, а теперь ещё и необходимость отыгрывать два гола у команды, которая дома почти не ошибается. Франк Эз рискнул: выпустил в старт 16-летнего Кулибали и перестроил схему, но с первых минут стало ясно, что этот план обречён на постоянную оборону.

    Бенфика — Ницца
    globallookpress.com

    «Бенфика» включила давление и больше не отпускала

    Стартовые минуты были за гостями — Моффи дважды убегал к штрафной и один раз вынудил Анатолия Трубина сыграть кулаком после опасного навеса. Но очень быстро хозяева нашли ключи к правому флангу «Ниццы», где у Клосса и Оппонга начались серьёзные проблемы.

    На 18-й минуте случилось то, что витало в воздухе: длинная диагональ на Шельдерупа, мягкое касание грудью, пауза — и резкий пас назад, точно на Эурснеса. Два касания — и мяч уже в дальнем углу. 1:0, и трибуны взрываются так, как будто команда уже в плей-офф Лиги Чемпионов.

    Фредрик Эурснес
    globallookpress.com

    Через девять минут всё повторилось, только теперь норвежцы поменялись ролями. Эурснес ушёл от соперника в фланговой борьбе, прострелил в центр, а Шельдеруп ударом в касание вогнал мяч в ворота от штанги. 2:0 — и, по сути, конец интриги.

    Андреас Шельдеруп
    globallookpress.com

    Если у «Ниццы» и был шанс оживить этот матч, то он возник на 31-й минуте. Джонатан Клосс поймал мяч на отскоке и мощно пробил — перекладина спасла Трубина. Но это была редкая вспышка в игре, где французы в атаке существовали только эпизодами. Даже дебютант Кулибали пытался прессинговать и разгонять атаки, но класс хозяев просто гасил все зачатки комбинаций.

    Второй тайм — формальность

    После небольшой задержки перед началом второй половины гости попробовали сыграть смелее. Это обернулось тем, что «Бенфика» стала ловить их на контратаках. Шельдеруп мог оформить дубль, но в этот раз в дело вмешалась перекладина, а Престианни чуть позже пробил в сантиметрах от девятки.

    Андреас Шельдеруп
    globallookpress.com

    Владение — 70% на стороне хозяев, удары — 18:6, точность передач — под 90%. К середине тайма команды играли уже скорее по инерции: «Бенфика» экономила силы, а «Ницца» мысленно готовилась к старту Лиги 1.

    Для «Бенфики» эта победа стала не только путёвкой в плей-офф квалификации ЛЧ, но и концом пятиматчевой безвыигрышной серии дома в турнире. Дальше — встреча с «Фенербахче» Жозе Моуринью, которая уже обещает быть громкой.

    «Ницце» же предстоит непростой сезон: в Лиге Европы, куда команда отправилась по инерции, прошлой осенью были четыре поражения в четырёх выездах. Теперь французы будут пытаться избежать повторения кошмарного сценария, а до конца августа — наверняка искать усиление, чтобы хоть в одном турнире быть конкурентоспособными.

