    Юрий СёминЮрий Сёмин: Защитники «Спартака» не имеют права допускать такие ошибки
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
  • 22:54
    • Рублев в напряженном матче переиграл Попырина и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
  • 22:45
    • Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    «Бенфика» — «Ницца»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Португалия Бенфика Футбол Франции Ницца Црвена Звезда Лех Познань Слован Братислава Кайрат
    Завершились матчи квалификации Лиги чемпионов.

    «Бенфика»
    «Бенфика»

    В одном из матчей «Бенфика» выиграла у «Ниццы» со счетом 2:0. Голами в этой игре отметились Фредрик Эурснес и Андреас Шелдруп.

    В параллельной игре «Црвена Звезда» и «Лех» сыграли вничью 1:1. За хозяев забил Шериф Ндиайе, а за гостей — Микаэль Ишак.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Црвена Звезда — Лех П 1:1
    Голы: 1:0 Шериф Ндиайе (пенальти) (45 + 1'), 1:1 Микаэль Исхак (90 + 3') Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву, Милош Велькович, Наяир Тикнизян, Раде Крунич, Петер Оладейи Олайинка (Милсон, 72'), Тими Элшник, Шави Бабика (Владимир Лучич, 72'), Бруно Дуарте (Veljko Milosavljevic, 58'), Шериф Ндиайе (Александар Катай, 86'), Rodrigo De Souza Prado Лех П: Роберт Гумни (Филип Шимчак, 8'), Антонио Милич, Жоэл Виейра Перейра, Лео Бенгтссон, Луис Пальма (Kornel Lisman, 79'), Гисли Тордарсон (Тимоти Оума, 46'), Антони Козубаль (Пабло Родригес, 72'), Жоау Моутинью, Матеуш Скшипчак, Микаэль Исхак, Bartosz Mrozek Предупреждения: Милош Велькович (2'), Бруно Дуарте (22'), Милсон (80'), Пабло Родригес (80'), Раде Крунич (81') Удаление: Родригао (57')

    И, наконец, «Слован» победил «Кайрат» со счетом 1:0. Голом смог отметиться Роберт Мак. В итоге встреча перешла в серию пенальти, где точнее были казахстанцы.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Слован — Кайрат 1:0
    Голы: 1:0 Роберт Мак (30'), 1:0 Марко Толич (пенальти) (108'), 2:1 Peter Pokorny (пенальти) (108'), 2:1 Александр Мартынович (пенальти) (108'), 3:2 Николай Кухаревич (пенальти) (108'), 3:2 Рикардиньо (пенальти) (108'), 3:3 Егор Сорокин (пенальти) (108'), 3:4 Jorge Gabriel Jorginho (пенальти) (108') Слован: Доминик Такач, Сесар Блэкман, Гурам Кашия, Кевин Виммер, Сандро Круз (Peter Pokorny, 86'), Кенан Байрич, Марко Толич, Владимир Вайсс (Данил Игнатенко, 64'), Тигран Барсегян, Давид Стрелец (Николай Кухаревич, 106'), Роберт Мак (Нино Марцелли, 75') Кайрат: Александр Заруцкий, Офри Арад (Damir Kassabulat, 106'), Александр Мартынович, Егор Сорокин, Валерий Громыко, Дан Глазер, Еркин Олегулы Тапалов, Эдмилсон Фильо (Giorgi Zaria, 68'), Jorge Gabriel Jorginho, Dastan Satpaev (Рикардиньо, 106'), Luis Carlos Machado Mata Предупреждения: Владимир Вайсс (49'), Марко Толич (59'), Сесар Блэкман (60'), Dastan Satpaev (61'), Роберт Мак (74'), Кенан Байрич (82'), Валерий Громыко (90 + 1'), Кевин Виммер (90 + 5'), Нино Марцелли (97'), Giorgi Zaria (100'), Aleksandr Mrynskiy (108')

    Таким образом, «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» пробились в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

