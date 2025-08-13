Sky Sports: Марко Асенсио может вернуться в «Астон Виллу»

проявляет интерес к возвращению полузащитникаиз

По данным Sky Sports, пока клубы не договорились о трансфере, но переговоры ведутся. Асенсио ранее выступал в аренде за «Астон Виллу» во второй половине прошлого сезона, где он забил восемь голов в 21 матче, демонстрируя хорошую форму.

В январе 2025 года Асенсио уже прибывал в «Астон Виллу» на полугодичную аренду без опции выкупа, и игра под руководством тренера Унаи Эмери «воскресила» его карьеру.

Контракт Марко Асенсио с «ПСЖ» действует до лета 2026 года, и в связи с отсутствием опции выкупа аренды, возможен как новый переход, так и возвращение игрока в Париж.