Источник: Дайо Упамекано может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

включил 26-летнего защитникав список приоритетных целей для усиления обороны, сообщает CF Bayern Insider.

Его контракт с мюнхенским клубом истекает летом 2026 года, и переговоры о продлении затянулись, что вызывает раздражение у руководства клуба.

«Бавария» опасается повторения ситуации с Лероем Сане, который ушёл из клуба свободным агентом, не достигнув договорённости о продлении.

Интерес «Манчестер Юнайтед» осложняет переговоры с Упамекано, тем более что его агент Мусса Сиссоко уже предлагал игрока нескольким клубам английской Премьер-лиги, включая «МЮ».

По информации источников, переговоры между «Баварией» и Упамекано находятся в застое из-за высоких требований игрока по зарплате.