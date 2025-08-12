Заур Тедеев — о дебюте Марадишвили: Посмотрим уровень его готовности

Главный тренер тольяттинскогопрокомментировал состояние полузащитника, который недавно перешtл в команду и дебютирует в матче Кубка России.

«Он опытный человек, много выиграл матчей в своей жизни, был всегда в ведущих командах нашей страны. Это один из сильных футболистов в свое время, поэтому я считаю, что это не будет для него каким‑то стрессом. Посмотрим уровень его готовности», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» сыграет против ЦСКА во втором туре группового этапа Кубка России. Матч начнется 12 августа в 16:15 по московскому времени.

Константин Марадишвили перешел в «Акрон» из московского «Локомотива». Ранее он восстанавливался после серьезной травмы, полученной в «Пари НН».