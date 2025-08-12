«Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России

В матче группового этапа Кубка Россиина своем поле по пенальти проиграл махачкалинскому— 1:1, по пенальти 3:4.

В основное время открыли счет гости усилиями Гамида Агаларова на 87-й минуте, но хозяева смогли сравнять счет на 90+5-й минуте благодаря голу Руслана Литвинова.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Спартак — Динамо Мх 1:2 Голы: 0:1 Гамид Агаларов (пенальти) (87'), 1:1 Руслан Литвинов (90+5'), : Пабло Солари (пенальти) (1'), : Наиль Умяров (пенальти) (2'), : Ражаб Магомедов (пенальти) (2'), : Moubarik M. (пенальти) (3'), : Руслан Литвинов (пенальти) (4'), : Уссем Мрезигу (пенальти) (4'), : Валентин Пальцев (пенальти) (5') Спартак: Илья Помазун, Олег Рябчук, Даниил Денисов (Massalyga N., 65'), Даниил Хлусевич (Martins C., 76'), Даниил Зорин, Данил Пруцев (Наиль Умяров, 76'), Роман Зобнин, Игорь Дмитриев, Манфред Угальде (Пабло Солари, 66'), Антон Заболотный (Руслан Литвинов, 76'), Guziev E. Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков (Кирилл Зинович, 46'), Tabidze J., Мохамед Аззи, Ахмед Джабраилов (Moubarik M., 77'), Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Мохаммад Хоссейннежад (Никита Глушков, 62'), Уссем Мрезигу, Сердер Сердеров (Гамид Агаларов, 62'), Gadzhiev S. (Ражаб Магомедов, 65') Предупреждения: Игорь Дмитриев (31'), Даниил Денисов (56')

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками.