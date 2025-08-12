Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»

Главный тренервыражает серьезную заинтересованность в подписании бразильского нападающегоиз

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Гвардиола является большим поклонником таланта Родриго и настаивает на его трансфере. «Сити» рассматривает вариант покупки Родриго как замену Савиньо, который, как сообщается, интересен «Тоттенхэму» и может покинуть команду.

Стоимость трансфера Родриго оценивается примерно в 100 миллионов евро — сумма, которую «Реал» готов запросить за своего игрока. В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.