    Пеп Гвардиола настаивает на трансфере Родриго из мадридского «Реала»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выражает серьезную заинтересованность в подписании бразильского нападающего Родриго из «Реала».

    Родриго
    Родриго

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, Гвардиола является большим поклонником таланта Родриго и настаивает на его трансфере. «Сити» рассматривает вариант покупки Родриго как замену Савиньо, который, как сообщается, интересен «Тоттенхэму» и может покинуть команду.

    Стоимость трансфера Родриго оценивается примерно в 100 миллионов евро — сумма, которую «Реал» готов запросить за своего игрока. В прошлом сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

